يصدر حديثا رواية "الملاك الحارس" للكاتب حسن عز الدين

يصدر عن دار زين للنشر والتوزيع، رواية "الملاك الحارس" للكاتب حسن عز الدين، وتتواجد الرواية بجناح دار زين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب صالة 1 جناح جناح A13.

ملاك أو مَلَكَ جمعها الْمَلائِكَة، صيغة وجدت في العديد من المعتقدات الدينية، تعتبر على نطاق واسع رسل من الله، بعثها للقيام ببعض المهام، تختلف المعتقدات حول الملائكة من حيث الطبيعة الدقيقة ودورهم ومهامهم، المفاهيم المتعلقة ظهور الملائكة تختلف أيضًا، فإنهم غالبًا ما ينظر إليهم على أنهم من حيث المظهر شبيهة بالبشر ولكنهم مجنحون.

وتدور أحداث الرواية عن أحد شخصيات القتلة المأجورين والمخابرات، في قالب الإثارة والحركة، وهي ثاني روايات الكاتب حسن عز الدين من مواليد 1980 - القاهرة - تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 2002، حصل على ماجيستير إدارة الأعمال 2012 من الاكاديميه العربية البحرية، يعمل بإدارة العلاقات العامة بأحد المؤسسات الصناعية العملاقة.