دار كريستيز تعرض لوحتان لبيكاسو للبيع تعرض لوحتان للفنان العالمي بيكاسو للبيع، إحداهما بقيت لستة عقود ضمن مجموعة خاصة ولم تُطرح سابقا للبيع. وتعد اللوحتان ضمن أبرز القطع المعروضة في مزادات الخريف لدى دار كريستيز في نيويورك الشهر المقبل.

دار كريستيز تعرض لوحتان لبيكاسو للبيع

الفنان العالمي بيكاسو

وأوضحت الدار العريقة في بيان أن لوحة "المرأة الجالسة القرفصاء بالزي التركي - جاكلين" التي تقدّر قيمتها بمبلغ يراوح بين 20 مليون دولار و30 مليونا، "بقيت ضمن المجموعة الخاصة لعائلة واحدة على مدى ثلاثة أجيال، منذ 1957، بعد سنتين فقط من إنجازها".

هذه اللوحة الزيتية هي من بين بورتريهات كثيرة رسمها بيكاسو لجاكلين روك، ثاني زوجات الفنان والتي كان متزوجا منها عند وفاته في موجنس في جنوب فرنسا سنة 1973. وهي جزء من "مجموعة ستيلا" التي تضم أعمالا لخوان ميرو ومارك شاغال وهنري ماتيس وجورج براك وماكس ارنست، بقيت مملوكة أيضا للعائلة نفسها لثلاثة أجيال، بحسب دار كريستيز.

دار كريستيز تعرض لوحتان لبيكاسو للبيع

أعمال خالدة

وستطرح الأعمال في مزاد الخريف للدار في نيويورك بين 8 نوفمبر/تشرين الثاني و12 من الشهر ذاته.

كذلك تُطرح لوحة ثانية لبيكاسو تحمل عنوانا مشابها، في مزاد لدار كريستيز أيضا، وكانت قيمتها تُقدّر بـ30 مليون دولار سنة 2007.

وخلال مزاد الخريف المقبل، تُطرح لوحة أخرى لبيكاسو بعنوان "الفارس ذو الغليون" للبيع، وقدّرت "كريستيز" سعرها بـ30 مليون دولار.

بيكاسو

بابلو بيكاسو، رسام عالمي ونحات. من أعظم الفنانين وأكثرهم تأثيرًا في القرن العشرين، كما أنه يعدد مؤسس المدرسة التكعيبية.

نبذة عن بيكاسو

وُلد بابلو بيكاسو في مالقة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1881، وقد أصبح واحدًا من أعظم الفنانين وأكثرهم تأثيرًا في القرن العشرين، كما أنه أسس المدرسة التكعيبية مع جورج براك، كان المغترب الإسباني بيكاسو رسامًا ونحاتًا ومصممًا مسرحيًّا واعتُبر وصوليًا في عمله.

توفي بيكاسو في 8 نيسان/ أبريل 1973 في موجينيز، فرنسا بعد حياةٍ مهنية طويلة مليئة بالإبداع، ولكنه بقي من خلال الكم الهائل من أعماله والأسطورة التي تحيا على تكريم الإسباني المثير للجدل، صاحب النظرة القاتمة الذي كان يؤمن بأن العمل سيبقيه حيًا.

لما يقارب الثمانين عامًا من عمره البالغ 91 عامًا، كرس بيكاسو نفسه لإنتاج أعمالٍ فنية ساهمت بشكلٍ كبير في تطور الفن الحديث في القرن العشرين.

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