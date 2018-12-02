صدور الطبعة الثانية من ديوان تحت عنوان "شهوة فكر"، للشاعرة ضحى جبر
ديوان "شهوة فكر"، للشاعرة ضحى جبر
صدر عن دار كليوباترا الطبعة الثانية من ديوان تحت عنوان "شهوة فكر"، للشاعرة ضحى جبر.
ومن قصائد الديوان:
يجرى إيه
كنت بسأل نفسى دائمًا؟
لما بكرة يعدى بيا
وابقى وحدى
يجرى إيه؟
ميت إجابة جوة منِّى
رافضة تخرج للسؤال
وكل معنى
فجأة يطلع للخيال
وألف سكة بمشى فيها
ببقى تايهة
رغم طيفى اللى محاوطنى
روحى شاردة
رغم شوك الأرض واعر
والأسى ف هيئة دواير
زى دخان السجاير
بتخنق لحظة ما أقرب من النفس
مش شايفة نفسي من الذنوب
للأسف
يمكن ف الأحلام بأتوب وأبقى نفسي
وألقى ضلي بيعاتبني فَ وقت ضعفي
بلقاه أقرب من طريقي
وأنسى كنت عايزه إيه
وافتكر تاني السؤال
لما بكرة يعدى بيا
وأبقى وحدى
هيجرى إيه
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