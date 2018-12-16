صدر حديثا كتاب "محمد: أربعون مقدمة"، للكاتب مايكل محمد كنيت

يصدر عن دار نشر "سوفت سكل" الشهر المقبل كتاب "محمد: أربعون مقدمة"، للكاتب مايكل محمد كنيت والذي يتناول 40 حديثا عن النبي محمد حول التنوع والاختلاف الحياتي للبشر وتباين طرائق التعبير الأدبي.

ويعرض الكتاب، بحسب موقع فرايز المعني بالشؤون الثقافية، للقارئ غير المسلم ثراء التراث المحمدي بقيم تعزيز التعايش السلمي والانفتاح على الآخر وثقافته.

وفي أربعين فصلا، يشرح الكاتب مفهوم السنة النبوية، وكونها ما صدر عن الرسول من قول أو فعل وتواترته الأخبار الصحيحة والمؤكدة، وأن هذا السجل المكون من أفعال وأقوال النبي هي مكون تراثي أساسي للشخص المسلم.

وعبر 40 تكرارا متنوعا لمشاهد في حياة النبي يعيد الكاتب تعريف النبي محمد للقارئ بغير العربية من خلال أشكال الإرسال الشفهي والكتابي، كما يعيد تقديم التاريخ الطويل من التهذيب المحمدي للشخصية الإسلامية عبر دراسة معمقة لإرثه في شكل قصص يرويها ويعيد سردها أولئك الذين كانوا في يوم من الأيام في حضوره.

ومايكل محمد نايت (مواليد 1977) هو روائي أمريكي، وكاتب مقالات، وصحفي، تحظى كتاباته بشعبية بين الشباب الأمريكي المسلم.

وصفته صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" بأنه "واحد من أكثر كتاب (أمريكا-باراك أوباما) ذوي الأهمية الضرورية والمفارقة"، بينما وصفته الجارديان بأنه "هنتر إس. طومسون الأدب الإسلامي" فيما يصفه الناشرون بأنه "رجل تجريبي"، وداخل المجتمع الأمريكي المسلم، اكتسب سمعة بأنه مفكر ثقافي.

حصل على درجة الماجستير في الدراسات اللاهوتية من جامعة هارفارد في عام 2011، وحصل على درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل في عام 2016.

ويعمل حاليًا كأستاذ مساعد في قسم الفلسفة في جامعة سنترال فلوريدا.

ودار نشر سوفت سكل هي دار أمريكية مستقلة للكتب أسسها ساندر هيكس في عام 1992، وتوزع الكتب برخصة من مجموعة ناشري الغرب.