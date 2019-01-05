صدرت حديثا رواية "ساعة شيطان" للإعلامى مصطفى الريدى

صدرت حديثا رواية "ساعة شيطان" للإعلامى مصطفى الريدى، عن دار نهضة مصر، بطل الرواية (إبليس) يكشف ماهية الشر من وجهة نظره، لأنه لا يرى نفسه شريرًا، ولديه مبررات منطقية لكل أفعاله، ويرى أن الإنسان أشرّ منه.

وتبدأ أحداث الرواية بإبليس الذى يشتكى من الملل، لذلك فإنه يقصد عيادة الطبيب النفسى (د. آدم). وتدور بين إبليس وآدم حكايات كثيرة ويسافران عبر الزمن إلى لحظات تاريخية هامة ليقنع إبليس آدم أنه ليس شاطر كما ندعى وأن البشر تغلبوا على شره.

الرواية خفيفة لكنها لا تخلو من المعلومات القيمة والأفكار الفلسفية العميقة حول الخير والشر من خلال المواقف التى يقع فيها الأبطال.