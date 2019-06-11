دار 4th Estate تحصل على حقوق نشر رواية Fake Accounts

حصلت دار 4th Estate على حقوق نشر رواية Fake Accounts، التى تستكشف الجنس، والحركات النسائية والسياسية، وخداع الهويات عبر الإنترنت فى أعقاب انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهى الرواية الأولى للكاتبة لورين وايلر.

وحصلت آنا كيلى، رئيسة تحرير دار 4th Estate على حقوق نشر رواية Fake Accounts فى كل من المملكة المتحدة والكومنولث، وسوف تنشر دار Catapult الرواية فى الولايات المتحدة، والتى من المقرر صدورها فى ربيع عام 2021 فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتكتب لورين وايلر فى عدة صحف منها نيويورك، و London Review of Books و New York Times Magazine وغير ذلك، وتدور أحداث رواية Fake Accounts بين نيويورك وبرلين، حول امرأة شابة فى أعقاب انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى عام 2016، وتكتشف من خلال التطفل على هاتف صديقها أن لديه هوية ثانية سرية عبر الإنترنت، ومن هناك تشرع فى اكتشاف حالات الخداع والتلفيق عبر الإنترنت.

تقول آنا كيلى: "كتبت لورين وايلر بطلة رواية Fake Accounts بصدق رائع، وتمكنت من اخترق تابوه الجنس واستكشافه بشكل معقد، بالإضافة إلى الحركات النسائية، والسياسة، وكيف يكسر الإنترنت شعورنا بالذات، ناهيك عن أن الرواية مضحكة ومسلية بقدر ما هى جادة ومثيرة للتفكير".