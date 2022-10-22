دبي: انطلاق أسبوع دبي للتصميم 8 - 13 نوفمبر 2022 تستضيف إمارة دبي "أسبوع دبي للتصميم 2022" الذي تنطلق فعالياته في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته في حي دبي للتصميم.

دبي: انطلاق أسبوع دبي للتصميم 8 - 13 نوفمبر 2022

معارض وأعمال فنية

ويحفل المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة ببرنامج غني ومتنوع احتفاءً بالتصميم والإبداع يتضمن المعارض والأعمال الفنية التركيبية وجلسات الحوار، وورش العمل، وغيرها. ويمنح المهرجان كعادته مساحة استثنائية للمصممين الموهوبين والمبدعين لتسليط الضوء على مواهبهم ومهاراتهم.

دبي: انطلاق أسبوع دبي للتصميم 8 - 13 نوفمبر 2022

مفهوم التصميم



ويتمحور أسبوع دبي للتصميم 2022 حول مفهوم التصميم من أجل مستقبل مستدام، وهو المفهوم الذي سيجري دمجه بكافة الأنشطة المقرّرة على مدار الأسبوع مع نخبة من المصمّمين الدوليين والإقليميين ضمن مجالات متعددة، بما فيها الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات والديكورات الداخلية ووسائل الإعلام المتعددة.

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