ديوان "طيور القدس" للشاعر الأردني والكاتب الروائي أيمن العتوم

ديوان طيور القدس هو واحد من أشهر دواوين الشاعر الأردني والكاتب الروائي الشهير أيمن العتوم. وقد حقق هذا الديوان مبيعات كبيرة، ولاقى شهرة كبيرة وحقق رواجًا واسعًا، مما جعله يتصدر قائمة الدواوين الأكثر مبيعًا في الوطن العربي...

وأثناء مطالعتك لكل أعمال الكاتب المميز أيمن العتوم، سترى أنك بجانب استمتاعك بالحبكة المميزة وسير الأحداث وتشويقها وجودة القافية في الشعر، سترى نفسك مستمعًا أيضًا بالحبكة اللغوية وجودة التراكيب والأساليب. فقد أثرت دراساته اللغوية على أسلوبه فجعلته مميزًا قل أن تجد له نظير.

و ديوان طيور القدس للشاعر الأردني أيمن العتوم هو ديوان يحمل قصائد من الطابع الوطني، فيشعر القارئ وهو يمر على القصائد بالحماسة الوطنية والثورة.

والقارئ لكل الأعمال الشعرية الشاعر المميز أيمن العتوم يرى التشابه الكبير بين ديوان طيور القدس وديوان خذني إلى المسجد الأقصى. ففي كلا الديوانين يتوق الشاعر إلى المسجد الأقصى وإلى الوطن العربي الأسير.

نبذة عن حياة الشاعر الأردني أيمن العتوم



في اليوم الثاني من شهر مارس لعام 1972م وُلد أيمن علي حسين العتوم في بلدة سوف التابعة لمحافظة جرش الواقعة في شمال الأردن. وُلد أيمن لأب كان مشتغلًا بالعمل الدعوي والسياسي في نفس الوقت. فقد كان والده قياديًا بارزًا في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن.

أتم أيمن دراسته الثانوية في إمارة عجمان التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم عاد للأردن بعد ذلك ليبدأ بدراسة تخصص الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومن هناك حصل العتوم على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وذلك عام 1997م.

وبعدما حصل العتوم على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، توجه أيمن إلى دراسة اللغة العربية في جامعة اليرموك، وقد كان شغوفًا بالعربية كما ذكرنا، فحصل في عام 1999م على درجة البكالوريوس في اللغة العربية. ثم استكمل مسيرته في دراسة اللغة العربية، فحصل في عام 2004م على درجة الماجستير من الجامعة الأردنية في النحو، ثم اختتم مسيرته الأكاديمية بالدكتوراه من نفس الجامعة عام 2007 في تخصص النحو أيضًا.