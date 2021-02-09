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ديوان "لغة أخرى" بقلم فتوح قهوة

منشور 09 شباط / فبراير 2021 - 06:00
ديوان "لغة أخرى" بقلم فتوح قهوة

صدر الديوان عن دار الإسلام للطباعة والنشر وهو ديوان من الشعر العربي الفصيح ، يتضمن إحدى وعشرين قصيدة ، منها ماهو على الأوزان الخليلية التقليدية ، ومنها ماهو شعر على القصائد التفعيلية الموزونة ، والمقفاه.

ترجمت إحدى القصائد إلى اللغة الإسبانية وهي قصيدة " صرخة بغداد ".

كتب عنه كثير من النقاد ، و دارسي الأدب العربي في كثير من الدوريات الأدبية والجرائد والمجلات ، والمواقع الإلكترونية ، وأشاد به كثير من أساتذة الأدب والنقد بمصر والعالم العربي.

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