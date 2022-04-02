اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، الذى وافته المنية يوم 2 أبريل عام 2018، عن عمر يناهز الـ55 عاما، إثر أزمة صحية ألمت به، وهو الذى تنبأ بموعد وفاته ودفنه خلال روايته "قهوة باليورانيوم"، حيث تم تشييع جثمانه بالفعل بعد صلاة ظهر يوم 3 أبريل

ذكرى رحيل الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق

تنبأ بموعد وفاته

فى الصفحة 62 من رواية "قهوة باليورانيوم"، بدأها توفيق، قائلاً: "اليوم، كان من الوارد جدًا أن يكون موعد دفنى هو الأحد 3 أبريل بعد صلاة الظهر.. إذن كان هذا هو الموت، بدا لى بسيطًا ومختصرًا وسريعًا، بهذه البساطة أنت هنا، أنت لم تعد هنا، والأقرب أننى لم أر أى شيء من تجربة الدنو من الموت التى كتبت عنها مرارًا وتكرارًا، تذكرت مقولة ساخرة قديمة، هى أن عزاءك الوحيد إذا مت بعد الخامسة والأربعين هو أنك لم تمت شابًا".

ذكرى رحيل الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق

ولادته وأعماله



ولد أحمد خالد توفيق فى 10 يونيو 1962 وهو طبيب، وكاتب، ومؤلف، ومترجم، يُعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب، والفنتازيا، والخيال العلمي، كما أنه لقب بـ"العراب".

قدم أحمد خالد توفيق ستة سلاسل للروايات وصلت إلى ما يقرب من 236 عددًا، وقد ترجم عددًا من الروايات الأجنبية ضمن سلسلة روايات عالمية للجيب.

ما وراء الطبيعة

سلسلة روايات خيالية بطلها طبيب أمراض دم مصرى متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يستعرض خلالها الطبيب سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التى تعرض لها فى حياته، بدءاً من العام 1959، أو الحكايات التى تصله من أشخاص مختلفين حول العالم، سمعوا عن علاقته بعالم الخوارق، بدأت السلسلة فى عام 1993 وصدر منها 80 عدداً.

فانتازيا

سلسلة روايات تخوض فيها البطلة عبير عبدالرحمن تجارب عديدة فى عوالم الخيال والفانتازيا الذى تدخله من خلال جهاز حاسوب معين أو بمجرد نومها، وتخوض الشخصية مغامرة مع شخصية خيالية أو عالم خيالى من أساطير الشعوب، وأحياناً تختلط العوالم مع بعضها أو تتداخل، صدرت عام 1995 وتتكون من 64 عدداً.

سفارى

تستعرض هذه السلسلة مذكرات الطبيب علاء عبدالعظيم الذى هاجر إلى الكاميرون حيث يعمل فى وحدة سفارى التى تصطاد المرض فى القارة السمراء، وسط اضطرابات سياسية لا تنتهى، وخلال عمل الطبيب يلتقى بالكثير من الفيروسات القاتلة والسحرة المجانين والمرتزقة والسلسلة تم صدورها عام 1996 فى 52 عدداً.

يوتوبيا

وهى أول رواية اجتماعية للكاتب المصرى أحمد خالد توفيق، صدرت فى عام 2008 عن دار ميريت للنشر وحصلت الرواية وقتها على المركز الثانى فى قائمة أكثر الكتب مبيعاً، وتدور أحداث الرواية فى سنة 2023 حيث تتحول مصر إلى طبقتين، الأولى بالغة الثراء وهى «يوتوبيا» المحاطة بسور ويحرسها جنود المارينز والثانية فقر مدقع وتعيش فى عشوائيات.

السنجة

تدور أحداث الرواية حول عصام الشرقاوى، كاتب مغمور يعيش فى دحديرة الشناوى، يحاول معرفة حل لغز الكلمة التى كتبتها «عفاف على» بالإسبراى على الجدران قبل أن تلقى بنفسها أمام قطار مقبل وتلقى حتفها، وتعتبر الرواية خليطاً من الفانتازيا والواقعية، وصدرت الطبعة الأولى منها فى 25 من أكتوبر لعام 2012 لدار بلومزبرى مؤسسة قطر للنشر.

ممر الفئران

يحكى فيها الكاتب عن عالم كابوسى، يمتزج فيه معنى الظلام بمعانى الجهل والقهر والتخبط، لكنه يقدم هذه المرة رواية مثيرة عن عالم لم يعد النور فيه من حقوق الإنسان الطبيعية، وحيث يتخبط الناس مكفوفين «فى ممر الفئران»، وهم يجهلون أن هناك نوراً خلقه الله، وأنه كان للجميع قبل أن تحتكره فئة محظوظة.

نادى القتال

وهى رواية من روايات الأديب الأمريكى تشاك بولانيك وقام أحمد خالد توفيق بترجمتها إلى العربية لدار ميريت للنشر عام 2005، وتحكى الرواية قصة رجل يعانى من الأرق فيبحث عن طريقة ليستطيع النوم، إلى أن يجد الراحة من خلال جلسات العلاج النفسى الجماعى، ثم يقابل صديقه تيلر ديردن وينشآن معاً نادياً للقتال.

مثل إيكاروس

تدور أحداث الرواية فى عام 2020 حول ثمن معرفة المستقبل، وقال عنها «توفيق» إنها تعد من أقرب الروايات إلى قلبه وتدور أحداثها حول محمود السمنودى الذى دفع ثمن معرفته للحقيقة والمعرفة نبذاً وألماً ومعاناة، منذ طفولته كطفل غريب الأطوار بين أقرانه وكرجل لا يرغب أحد فى الاقتراب منه.

روايات عالمية للجيب

هى سلسلة روايات صادرة عن المؤسسة العربية الحديثة، وكان الدكتور نبيل فاروق أول من بدأ فى كتابتها حتى العدد السابع، ولكن الدكتور أحمد خالد توفيق كان قد تولى ذلك الأمر نيابة عن الدكتور نبيل نظراً لمشغوليات الأخير، تهتم السلسلة بترجمة أعظم الكتب العالمية إلى اللغة العربية فى يسر وتبسيط وهذا ما يميز السلسلة، وصدرت السلسلة فى 79 عدداً.

شآبيب

وهى آخر رواية صادرة للكاتب، حيث تم صدورها خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السابقة ويصطحبنا خلالها الكاتب إلى رحلة ممتعة مليئة بالإثارة من النرويج إلى الولايات المتحدة، مروراً بليبيريا ومصر وأستراليا، قبل أن يستقر عند خط الاستواء، ويطرح خلال روايته العديد من الأفكار الجريئة ليظل السؤال: هل يمكن لرجل واحد أن يُصلح العالم.

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