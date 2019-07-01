ذكرى شاعر الشباب والحب الراحل أحمد رامي

تحتفى مجلة "ديوان الأهرام" الفصلية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام في عددها الجديد الذي يحمل رقم 39 (يوليو 2019) بذكرى شاعر الشباب والحب الراحل أحمد رامي، حيث تنشر ملفا شاملا عنه بعنوان "رامى.. بين الأمل وبين الذكرى".

ويتضمن الملف مقالا عن سيرة رامي بقلم صديقه المقرب الشاعر الراحل صالح جودت، إضافة إلى مجموعة من الأسرار الشخصية، وموضوعا عن طبيعة علاقة الشاعر الكبير بملهمته أم كلثوم، وسر الارتباط الذي دام لحوالي نصف قرن لم يعكر صفوه إلا خلاف وحيد، ويكشف الملف عن السر وراء ترجمة رامي لرباعيات الخيام، وسبب استبعاده لمجموعة من الرباعيات دون ترجمتها.

إضافة لما سبق يتضمن ملف رامي مقالا لشاعر الشباب عن أم كلثوم، ومقالا لكوكب الشرق عن الشاعر، كل ما سبق مشفوعا بمجموعة من الصور النادرة.