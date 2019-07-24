تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتبة اليابانية بنانا يوشيموتو، وهى إحدى أشهر الكتاب اليابانيين المعاصرين، وولدت فى مثل هذا اليوم 24 يوليو من عام 1964م.

من أبرز المحطات فى حياة الكاتبة اليابانية عندما كتبت اول رواية لها وهى "مطبخ" وحققت نحاجًا كبيرًا لدرجة أن الكاتبة لم تصدق، حيث تمت طباعة الرواية 60 مرة، وذلك دليلا على أنها احتلت الأعلى مبيعًا لعدة سنوات، بل وتم ترجمة الرواية إلى للغة العربية من خلال المجلس الأعلى للآداب والفنون فى الكويت.

كما أن أحداث رواية مطبخ للكاتبة اليابانية التى تكتب تحت اسم مستعار، حيث إن اسمها الحقيقى هو ماهوكو يوشيموتو، صنعت فيلمين من القصة، فيلم تليفزيوني للتليفزيون الياباني، وآخر أوسع انتشارا هو في هونغ كونغ 1997.

ولكن الحظ لم يستمر مع بنانا عندما كتبت روايتها الثانية وداعا تسوجومي، حيث اختلفت حولها الآراء فاعتبارها النقاد أنها رواية سطحية، ولكن اعتبرها قراء بنانا أنها متميزة وتعبر عن حال الشباب فى اليابان الحديثة، ورغم اختلاف الآراء حولها إلا انها تحولت إلى فيلم عام 1990م.

تحلم الكاتبة اليابانية بنانا بالحصول على جائزة نوبل للآداب، وتلك الحلم يراود جميع الكتاب فى العالم، وهذا حق شرعى للجميع، ولكن النقاد يعتبرونها كاتبة من الوزن الخفيف، ولكن القراء لا يرونها كذلك.

حصلت بنانا على العديد من الجوائز، حيث حصدت جائزة كاين السادسة للكتاب المبتدئين فى 1987م، وجائزة أوميستوبام للرواية الأولى، وجائزة إيزومى كيوكا الأدبية السادسة عشرة فى 1988م.

هى ابنة تاكاكي يوشيموتو المعروف بـ ريومي يوشيموتو، أحد أشهر الفلاسفة والنقاد اليابانيين، وأكثرهم تأثيرًا في الستينيات، كما أن شقيقتها هارونو يويكو صانعة أفلام كرتونية شهيرة في اليابان، تخرجت في كلية الآداب فى جامعة نيهون، وتخصصت فى الأدب.