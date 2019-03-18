الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين (المصدر: كونا)

يفتتح الشاعران كريم العراقي وعبد العزيز البابطين، أمسيات مهرجان «ربيع الشعر العربي» بموسمه الـ12 الذي تقيمه مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية يومي 24 و25 مارس (آذار) الحالي.



وأعلنت الأمانة العامة لـ«مؤسسة البابطين» أن الأمسية الأولى للمهرجان سيحييها الشاعران كريم العراقي وعبد العزيز سعود البابطين على مسرح «مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي»، في حين تدير الأمسية الشاعرة خولة سامي سليقة.

بينما يضم اليوم الثاني الشعراء: د. سعد العجمي وعمر الخالدي وسيد الموسوي وشهد الشمري وعبد الرحمن العوضي وعبد العزيز المشاري وحمدان البذالي وعلي الحبشان، ويدير الأمسية الدكتور عبد الله مانع غليس.



وذكرت الأمانة العامة أنها أتاحت مساحة للشعراء الشباب في اليوم الثاني من الأمسية كي يقدموا تجاربهم الجديدة، حيث شهدت الساحة الشعرية خلال الآونة الأخيرة في الكويت ظهور عدد جيد من الشعراء الشباب.



من جانب آخر أصدرت المؤسسة عدداً من الكتب المصاحبة لهذا المهرجان؛ تتضمن دراسات نقدية وتحليلية قيمة وتاريخية وتراجم وسيراً، وهي: كتاب «من وحي إيطاليا» للمؤلف الدكتور إيهاب النجدي، و«الموازنة بين الشعراء» للدكتور زكي مبارك، و«ابن مقانا الأشبوني الشاعر الفلاح» للدكتور يوسف نكادي، و«قضية المنهج في دراسة الأدب» للدكتور سالم خدادة، و«دراسات في الشعر العربي المعاصر» للدكتور عبد الرحيم كافود، و«العوارض التركيبية في شعر حميد الهلالي» للباحث منصور العجمي، و«الحركة الشعرية في دول الخليج العربي» للدكتورة نورية الرومي، و«أنظمة الدولة الأموية» للدكتورة ريم فاخوري، و«دراسة وصفية لصورة المرأة في فن الغزل» للدكتورة خديجة عرومو.



بينما أصدرت الأمانة العامة كتاب «السيرة الذاتية والثقافية» لرئيس المؤسسة الشاعر عبد العزيز سعود البابطين، و«قراءات في اللغة والبلاغة والشعر: شنقيط»، و«وقائع مهرجان ربيع الشعر العربي الحادي عشر»، وكتاب «إصدارات المؤسسة».