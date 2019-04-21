رحيل الشاعر والناقد والمترجم الكبير بشير السباعي

رحل عن عالمنا، اليوم، الأحد، الشاعر والناقد والمترجم الكبير بشير السباعى، عن عمر ناهز 75 عاما.

ولد بشير السباعى فى 15 يناير 1944م بالشرقية، و هو شاعر وناقد ومترجم مصري، نقل عن الروسية والإنجليزية والفرنسية نحو سبعين عملاً إبداعيًّا وفكريًّا.

حصل على درجة الليسانس من كلية الآداب - جامعة القاهرة - قسم الدراسات الفلسفية والنفسية (1966)، وحصلٌ على جائزة أفضل الملمين بالروسية وآدابها من المركز الثقافى السوفيتى بالقاهرة (1971)، كما توج بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب 1996، عن أفضل ترجمة عربية عام 1995، حصلٌ على جائزة مؤسسة البحر المتوسط للكِتاب (2007)، وحصل على جائزة رفاعة الطهطاوى من المركز القومى للترجمة (2010).

من مؤلفاته: مرايا الانتلجنتسيا، دار النيل، الإسكندرية، 1995.فوق الأرصفة المنسية، الحوار المتمدن، 2012، ومن ترجماته: هنرى لورنس: مسألة فلسطين، الكتاب الثاني، 1914-1922، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2006.هنرى لورنس: مسألة فلسطين، الكتاب الثالث، 1922-1931، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2007.هنرى لورنس: مسألة فلسطين، الكتاب الرابع، 1932-1947، المركز القومى للترجمة، القاهرة، 2007.هنرى لورنس: مسألة فلسطين، الكتاب الخامس، 1947-1956، المركز القومى للترجمة، القاهرة، 2008.هنرى لورنس: مسألة فلسطين، الكتاب السادس، 1956-1967، المركز القومى للترجمة، القاهرة، 2009.جلبير الأشقر: العربُ والمحرقةُ النازية، حربُ المرويّات العربيةُ - الإسرائيليةُ، المركز القومى للترجمة، القاهرة – دار الساقي، بيروت، 2010.هنرى لورنس: الإمبراطورية وأعداؤها، المسألة الإمبراطورية فى التاريخ، المركز القومى للترجمة، القاهرة، 2010.تيموثى ميتشل: حكمُ الخبراء، مصر، التكنو- سياسة، الحداثة، [التمهيد والمدخل والفصول 4، 5، 6، 7]، المركز القومى للترجمة، القاهرة، 2010.ليون تروتسكي: الفاشية: ما هي؟ كيف نهزمها؟، الحوار المتمدن، 2011.إرنست ماندل: النظرية الماركسية فى الدولة، الحوار المتمدن ، 2012