رحيل الكاتب العراقي صباح الشاهر

غيب الموت منذ أيام الكاتب العراقي صباح الشاهر بعد إصابته بفيروس كورونا في العاصمة البريطانية. التي يقيم فيها منذ سنوات طويلة، كحال العديد من المثقفين العراقيين. وكان الراحل قد غادر العراق 1979 بعد اشتداد حملة حزب البعث الحاكم آنذاك ضد المعارضين.

ونعاه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور عبد الأمير الحمداني، وعده خسارةً للوسط الثقافي باعتبارهِ كاتباً ملتزماً عُرف بمواقفهِ الوطنية ومنجزهِ الإبداعي المميز.

وقال الحمداني في بيان النعي: «لقد تلقينا بمزيدٍ من الحزنِ والأسى نبأ وفاةِ الكاتب والقاص صباح الشاهر وإن فقدان الساحة الثقافية لكاتب مثل الشاهر يمثل خسارةً كبيرة».

وخلف الكاتب العديد من الروايات والمجموعات القصصية القصيرة، والمقالات السياسية المنشورة في الصحف المحلية العراقية والعربية.