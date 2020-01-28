رحيل الكاتب الفرنسي هيوبيرت مينجاريلي

توفي الكاتب الفرنسى هيوبيرت مينجاريلى، الحائز جائزة ميديتشى عام 2003، والذى اختيرت روايته الأخيرة فى مسابقة جونكور الأدبية، نهاية هذا الأسبوع، عن عمر ناهز الـ 64 عاماً، وفق ما أفادت دار نشر "بوشيه شاستيل".



وذكرت صحيفة الرؤية أن دار النشر قالت : "إنها أخبار محزنة جداً، توفي هيوبيرت مينجاريلى بعد معاناته لفترة طويلة مع المرض".



وكتب مينجاريلى حوالي 20 رواية، وقد تم اختيار روايته الأخيرة "لا تير إنفيزيبل" العام الماضى من قبل لجنة التحكيم لجائزة جونكور.



وحاز جائزة ميديتشي عام 2003 عن روايته "كاتر سولدا»، كما فاز بجائزتَي «لاندرنو» و«لويس غييّو» عن رواية «لوم كي يافي سواف".



وكان هذا الكاتب قد ترك المدرسة في وقت مبكر، وبعد عبور بحار العالم، بدأ الكتابة عام 1990، وقد نُشر أول كتبه في مجموعات الأطفال، إذ غالباً ما كان أبطال رواياته أطفالاً.



وكان من بين المرشحين لجائزة جونكور الكاتبة البلجيكية أميلي نوتون، و جان لوك كواتاليم وجان بول دوبوا وأوليفييه رولان.



وفاز الروائى جان بول دوبوا فى نوفمبر الماضى بالجائزة وهى أعرق المكافآت الأدبية باللغة الفرنسية عن كتابه "كل الرجال لا يستوطنون العالم بالطريقة نفسها"، الذى يتناول بطريقة مؤثرة السعادة المفقودة.



وسبق أن نال الكاتب جان بول دوبوا (69 عاماً) جائزة فيمينا عام 2004 عن كتابه "أون فى فرانسيز" (حياة فرنسية)، وقال جان بول دوبوا بعد فوزه للجائزة "هذا أمر لا يصدق