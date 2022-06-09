رسالة بتوقيع آينشتاين للبيع فى مزاد بـ70 ألف دولار أعلن مزاد الأرشيف العالمى، عن طرح رسالة تحمل توقيع عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين للبيع، بسعر يبدأ من 60 ألف دولار ومن المتوقع بيعها بـ70 ألف دولار، وربما أكثر من ذلك.

رسالة بتوقيع آينشتاين للبيع فى مزاد بـ70 ألف دولار

عن الرسالة

تعود الرسالة التى تحمل توقيع ألبرت أينشتاين إلى تاريخ 29 أبريل 1954، وفيها يشرح أبو النسبية، شعاره الشهير المقتبس عنه حينما قال "لطيف هو الرب، لكنه ليس خبيثا"، ففى هذه الرسالة يوضح "أينشتاين" كيف إيمانه بالله، وكيف أن الله عليم بكل شيء، رغم عدم معرفتنا لأشياء كثيرة، من بينها الاكتشافات العلمية التى كان يكتشفها "أينشتاين" فالله عليم بها، ولكنه يدعونا لاكتشاف الكون.

رسالة بتوقيع آينشتاين للبيع فى مزاد بـ70 ألف دولار

من هو آينشتاين

المعروف أن ألبرت آينشتاين ولد فى 14 مارس 1879 ورحل عن عالمنا فى 18 أبريل 1955، ويشتهر بأب النسبية كونه واضع النسبية الخاصة والنسبية العامة الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة.

وفى عام 1921 حاز ألبرت آينشتاين على جائزة نوبل فى الفيزياء عن ورقة بحثية عن التأثير الكهروضوئي، ضمن ثلاثمائة ورقة علمية أخرى له فى تكافؤ المادة والطاقة (E=mc²) وميكانيكا الكم وغيرها، وأدت استنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية التى فشلت الفيزياء الكلاسيكية فى إثباتها.

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