رضوى الشربيني ضيفة الشارقة للكتاب الأحد المقبل معرض الشارقة الدولي للكتاب يعلن عبر منصاته الاجتماعية عن استضافة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مقدمة برنامج «هي وبس» الذي تقدمه على قناة cbc في جلسة نقاشية يوم 6 نوفمبر القادم ضمن كوكبة من نجوم التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

رضوى الشربيني ضيفة الشارقة للكتاب الأحد المقبل

إعلامية مصرية

ونشرت هيئة الشارقة للكتاب في تغريدة نص الترحيب بالإعلامية الشربيني مع سؤال مثير للجدل للجمهور المتوقع أن تكون غالبيته من النساء، اللاتي توفر لهن الشربيني مساحة حرية تعبير، ودعم غير مسبوق عبر برنامجها الشهير، جاء فيها: " إعلامية مصرية شهيرة، أثبتت نفسها على الساحة الإعلامية وشغلت مكانًا لم تتمكن أي شخصية أخرى من الاستحواذ عليه، مما يثبت قدرتها على التأثير في جيل كامل من الفتيات والشباب. تؤمن بأن “الأب” هو أهم رجل في حياة أي بنت. هل توافقيها الرأي؟⠀"

رضوى الشربيني ضيفة الشارقة للكتاب الأحد المقبل

عن المعرض

وتنطلق فعاليات الدورة الـ41 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ويحمل شعار "كلمة للعالم"، غداً الأربعاء وتستمر حتى 13 نوفمبر 2022، وتقام في مركز إكسبو الشارقة على مساحة تصل لأكثر من 18 ألف متر مربع ويشارك في الدورة الحالية 1298 دار نشر عربية، و915 دار نشر أجنبية، من 57 دولة ويتوقع أن يعرض 1.5 مليون عنوان.

يذكر أن المعرض سيشمل على 30 ورشة عمل متخصصة ويشارك به 33 متحدثاً وناشراً عالمياً بالإضافة الى نجوم التواصل الاجتماعي ومن أبرزهم الدكتور خالد غطاس، وإيمان صبحي، وطارق الحربي.

رضوى الشربيني ضيفة الشارقة للكتاب الأحد المقبل

رضوى الشربيني

(30 سبتمبر 1981 -) هي إعلامية مصرية، تقدم برنامج «هي وبس» على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج «أنا مصر» في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري «بروباجندا تي في»، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها «هي وبس» الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة. (ويكيبيديا)

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