لماذا يعتبر رقم 7 رقماً جالباً للحظ؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الرقم سبعة رقماً يبعث على الحظ. صدَق أو لا تصدق فعلماء الرياضيات أكدوا أن رقم 7 هو رقماً جالباً للحظ فعلاً.



يعتقد بعض علماء الرياضيات والعلماء أن هناك خصائص محددة للرقم سبعة تجعله جذابًا للناس. قام عالم الرياضيات أليكس بيلوس بتصويتٍ إلكتروني يبحث عن الرقم المفضل في العالم بالنسبة للناس. فاو الرقم 7 بأكثر من 44000 صوت من numberphiles حول العالم.

لقد تفوقت الأرقام الفردية في الأداء، أما الأرقام المنتهية بالرقم 5 أو 0 أثبتت أنها غامضة للغاية بالنسبة لمعظم الأذواق. غالباً ما يتم اختيار رقم 7 ما بين الأرقام 1 وعشرة، وكأنه يبعث على الارتياح في قلوب الناس.

لماذا نعطي أهمية لأرقام معينة؟ ما السبب الحقيقي الذي يجعل الناس يشعرون بأن الرقم 7 جالب للحظ؟ هل للرقم 7 تاريخ يتغلغل في ثقافتنا ونحن منغمسون فيه دون معرفة السبب؟

أهمية الرقم 7 في الثقافات الأخرى



هناك علاقة قوية بين الرقم 7 والعديد من الأديان حول العالم. رقم 7 هو أساس العديد من الأساطير والفولكلور. اعتقدت المعتقدات القديمة من جميع أنحاء العالم أن الابن السابع للابن السابع سيكون موهوبًا بقوى سحرية (في اتجاهي الخير والشر).

يزعم العلماء في الإنجيل أن الله خلق العالم في ستة أيام واستخدم اليوم السابع للراحة. لهذا السبب، يستخدم الرقم سبعة لتوضيح فكرة الاكتمال في الإنجيل .

في كل من الديانتين الإسلام واليهودية، هناك سبع سموات. يتجول المسلمون حول الكعبة سبع مرات أثناء أداء فريضة الحج إلى مكة.

ويمثل يمثل الرقم 7 الانسجام الذي يشمله الين واليانغ والعناصر الخمسة في مدرسة الكونفوشيوسية. هناك سبعة عوالم عليا وسبعة عالم سفلي في الهندوسية. في البوذية يتخذ بوذا الوليد سبع خطوات.

إضافة إلى ذلك، هناك عجائب الدنيا السبع، والأقزام السبعة، وسبعة أيام في الأسبوع، وسبعة ألوان قوس قزح، وسبع خطايا مميتة. وغيرها الكثير.

العلم يعتبر رقم 7 رمزاً للحظ

أعرب الكثير من الأشخاص عن اهتمامهم بالرقم 7 لعدة أسباب، بعضهم قالوا إنهم لا يعرفون سبب إعجابهم به. ربما يكمن جزء من الإجابة في بحث نشره عالم النفس جورج أ ميللر عام 1956 بعنوان "رقم سبعة السحريّ، بجمع أو طرح اثنين: محدوديّة قدراتنا لمعالجة المعلومات ".. يدَعي ميلر أن الرقم 7 موجود في كل مكان حولنا، وهذه ليست مصادفة.



أثبت العلم أن ذاكرتنا قصيرة المدى تعمل بشكل جيد عند تذكر ما يصل إلى سبعة أشياء وليس أكثر. كما يمكننا تذكر سبعة أشياء في نظرة واحدة.

أظهرت دراسة أجريت عام 2008 على الذاكرة، أن الدماغ ينتج أفضل المعلومات عندما يرتبط برقم 7. أثبتت الدراسة أن رقم 7 يساعد على التذكر، وأنه الطريقة الفضلى لأدمغتنا لتخزين البيانات.