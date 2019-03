أفضل 6 روايات لعام 2018

محبي القراءة ليسول بحاجة الى قوائم، ولكن لنسهل الامر على القادمين الجدد الى عالم القراءة، قررنا تقديم هذه القائمة لأفضل 6 روايات لعام 2018 بحسب مراجعات و تقييمات القراء على منصة Goodreads الشهيرة، وتتنوع هذه الاختيارات بين روايات الواقعية الاجتماعية، الروايات الدرامية، الروايات التراجيدية.

أفضل روايات 2018 - Educated

الفكرة الغريبة هنا أن الكاتبة Tara Westover تتكلم عن نفسها في هذا الكتاب، وكيف دخلت المدرسة لأول مرة بعد بلوغها سن السابعة عشر، إذ كانت تعتقد أنها ستبقى وحيدة أبداً في جبال إيداهو بالقرب من أبويها الذين كانا متعصبين للغاية.

تارا لم تشاهد قط أي طبيب أو ممرضة، إذ لم يرتد والدها أي مشفى، فهي عالجت كل الجلطات والارتجاجات وحتى الحروق بالأعشاب ضمن منزلها، فأسرتها معزولة عن المجتمع السائد لدرجة أنها لا تسمح لأطفالها الحصول على التعليم ضمن المدارس، لذا كان على تارا أكبر الأولاد أن تعتني بنفسها وتتعلم ذاتياً، إذ درست بما فيه الكفاية من الرياضيات وقواعد اللغة ليتم قبولها في جامعة Brigham Young، وقد تعلمت حينها لأول مرة عن الأحداث العالمية مثل الهولوكوست وحركة الحقوق المدنية، ومن ذلك الحين انغمست بالمعرفة والعلم، جعلها ذلك تعبر القارات والمحيطات إلى هارفرد وكامبريدج لتحصل بعدها على دكتوراه في التاريخ والكثير من التقدير على جهودها.

هذا الكتاب هو سر نضالها من أجل بناء ذاتها، تحكي فيها قصة عائلتها والحزن الذي واكبها لسنين مع قطع أقرب العلاقات لها، أي المواقف الصعبة التي كونت شخصها العظيم، إذ يعتبر منظور لحياة المرء من خلال عيون جديدة ورغبته بتغيير ذلك.

أفضل روايات 2018 - Children of blood and bone

رواية الأميركية النيجيرية Tomi Adeyemi، التي استلهمت فكرتها أثناء رحلتها إلى البرازيل ورؤيتها محل لبيع الهدايا هناك وتصويرهم للآلهة والآلهات الآفارقة بطريقة جميلة، غير رد فعلها السلبي تجاه بعض الأفلام العنصرية.

تحكي القصة عن أرض جميلة تدعى Orïsha والتي كان يحكمها سلطتين متنافستين هما maji و k’osidán، ولكنها لم تكن سلطة عادلة أو قوة متبالة بينهما، إذ كان شعب maji مقموع من قبل الـk’osidán، وفجأة يجتاح الملك Saran لتلك الأرض ويقوم بإبادة جماعية، يقتل من خلالها كل شعب maji، ويتخلص من السحر الذي يعتنقوه، ويكتم صوت كل مصلي إلى الله، ويبدلّ كل ثقافة ذلك الشعب الجميل.

وبعد مرور 11 عام على تلك الغارة، تختار الآلهة ثلاثة أطفال هم Zélie الذي يملك دماً سحرياً، وTzain و Amari أميرة Orïsha، لجمع ثلاثة قطع أثرية مقدسة وتقديمها إلى المعبد المقدس، ومن خلال إتمام هذه المهمة سيتم إرجاع السحر الذي فقد نتيجة الغارات إلى Orïsha،لذا على زيلي تجنب قوات الملك ساران بمساعدة الأمير المتوج Inan والوصول إلى المعبد قبل أن الانقلاب الصيفي وإلا ستفقد أرضه سحرها إلى الأبد.

أفضل روايات 2018 - the great alone

تحكي القصة عن أسير حرب سابق يدعى Ernt Allbright يعود إلى وطنه من حرب فيتنام كشخص غريب غير الذي تعرفه عائلته، والذي قرر بعد أن فقد وظيفته الثانية التوجه إلى ألاسكا مع عائلته ليعيشوا منعزلين عن العالم في منطقة شمالية لأميركا.

تعيش “ليني” البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً في تخبط عاطفي كونها فتاة مراهقة مشتتة بقرارات أسرتها، لذا لم يسعها في النهاية إلا أن تتمنى أن يحمل ذلك المكان الجديد مستقبل أفضل لعائلتها، وخاصة بعد يئسها بأن تجد سكن دائم تشعر فيه بالاستقرار، بعكس والدتها التي ستذهب إلى أي مكان من أجل الرجل الذي تحبه، حتى لو يعني ذلك اتباعه إلى المجهول.

في بداية الأمر ستبدو ألاسكا هي المكان الآمن الذي لاطالما حلموا به، إذ وجدوا مجتمعاً مستقلاً من رجال ونساء الأقوياء والكرماء، ولكن مع اقتراب فصل الشتاء وحلول الظلام على ألاسكا، تتدهور حالة “إينت” العقلية ، وسرعان ما يهددهن الخطر من خارج المنزل أيضاً، وهنا تتكتشف كل من “ليني” ووالدتها أنهما لوحدهما في هذ الخطر ولا يوجد أحد لأنقاذهم.

تعد رواية جميلة وجريئة، إذ تصور جانبين من النفس البشرية: الضعيفة التابعة التي لا تملك خيار سوى الخضوع، والنفس الشيطانية المتملكة لكل الشيء، والوحشية التي تعيش في كل إنسان وحتى الطبيعة التي تحيطه، لذا ستغمرك هذه الرواية بشعور الحب والخسارة والنضال من أجل البقاء.

أفضل روايات 2018 - The overstory

هذه الرواية غريبة بعض لشيء، إذ تتمحور فكرتها عن “الأشجار”، تدور الحكاية عن أواخر الثمانينات من القرن الماضي، حيث تصعق طالبة جامعية بالكهرباء تؤدي إلى موتها، إلا أنها تعاد للحياة مرة أخرى بشكل غريب من خلال مخلوقات من الضوء والهواء، لتكتشف عالم يعاني من ضعف السمع وبأن الأشجار يمكنها التواصل مع بعضها البهض، ولتجد معها خمسة غرباء آخرين تستدعيهم الأشجار بطرق مختلفة، تطلب منهم جميعاً إنقاذ ما تبقى من غاباتها.

The Overstory هو كتاب لجميع القراء اليائسين من حال هذه البشرية، والذي غلبهم الطمع والجشع دون التفكير بباقي الأحياء التي تعيش معنا، فإذا كان للأشجار أن تتكلم وأن تقول شيئاً، ما ممكن أن يقولوه لنا؟ ستكون يعض الإجابات بهذه الرواية.

أفضل روايات 2018 - Ill be gone in the dark

رواية الإثارة والغموض والجريمة التي حملت كاتبتها إلى القبر، عن المجرم والمغتصب والقاتل المتسلسل الذي أرعب كاليفورنيا لأكثر من عشر سنوات، والتي من أجل الكاتبة Michelle McNamara ماتت بشكل مأساوي أثناء التحقيق في القضية.

لأكثر من عشر سنوات، ارتكب ذلك المجرم خمسين اعتداء جنسي في شمال كاليفورنيا قبل أن ينتقل إلى الجنوب، حيث ارتكب عشر جرائم قتل سادية ومن ثم اختفى، والذي أربك قوات الشرطة وأفضل المحققين في المنطقة.

بعد ثلاثة عقود، قامت كاتبتنا وهي صحفية حقيقية تعمل بالجريمة بإنشاء موقع الكتروني وهو TrueCrimeDiary.com (يمكنك زيارته وتصفحه فهو ما زال يعمل حتى هذه اللحظة) للعثور على ذلك المريض النفسي التي أطلقت عليه “القاتل الذهبي للدولة”، إذ كانت ميشيل تصاب بالملل جراء تقارير الشرطة، لذا كانت تلتقي بالضحايا وبمجتمعها على الانترنت المهووس بتلك القضية أيضاً.

كانوا يعتقدون أن القاتل بين الثامنة عشر والثلاثين من عمره، لأنه كان قادراً على القفز فوق الأسوار العالية، حيث يختار ضحيته ومن ثم يدخل منزله عندما تكون الضحية في الخارج، وبذلك يسعه تفقد كل المكونات وتاريخ العائلة ويضع خطته، ومن ثم يهجم عليه عندما يكون نائماً باستخدام مصباح يدوي لإيقاظه وعميه به، وبذلك لن يتمكن أحد بالتعرف عليه، إلا أن ضحاياه وصفو صوته بالهمسي.

هذا الكتاب من التحف الفريدة الخالدة للكاتبة التي لم تتمكن من إكماله، لتصف به فترة الرعب التي مرت بالتاريخ الأميركي وعن ذلك العقل المدبر الإجرامي الذي ترك وراءه كل ذلك الحطام، عن هوسها وسعيها الدؤوب في الحقيقة، والذي جعل كل من Gillian Flynn و زوجها Patton Oswalt والباحث الرئيسي لميشيل بإكماله بعد موتها.

أفضل روايات 2018 - The Astonishing

من المؤكد أن Chen Sanders كانت واثقة من شيئ واحد، وهو أنه والدتها المنتحرة قد تحولت إلى طائر، لذا تسافر “لي” إلى التايوان لتلتقي بأجدادها لأول مرة، وللعثور على والدتها (الطائر)، وتتكبد عناء البحث ومطاردة بعض الأشباح واكتشاف أسرار العائلة، حتى تحاول توطيد علاقتها مع أجدادها لتحقيق هدفها.

رواية قد تصيبك بالدوار وهي تنقلك بين الحاضر والماضي، الصداقة والحب، الأمل واليأس، فهي رواية حول العثور على الذات من خلال تاريخ العائلة، ومن خلال الحب والألم.