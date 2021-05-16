تَصدر رواية «خواطر الندم والغفران» للكاتب يزن مصلح في ظل وضع مأزوم تعيشه القضية ‏السورية اليوم بعد مرور ما يزيد عن سبع سنوات عجاف على انطلاقة الثورة...

ولأن ‏الأديب هو مرآة مُجتمعه؛ نجد أن الروائي يزن مصلح يختار كتابة رواية محارِبة هي ‏نسيج من ماضٍ وحاضرٍ ومستقبل؛ تَسبر وقائعها الصلة "القهرية" بين النظام ‏والشعب، وتحكي ما جرى وكيف ولماذا؟ وإلى أين السوريون ذاهبون؟ في «خواطر الندم والغفران» يسرد يزن مصلح حكاية عن الحياة والموت، القدر ‏والصدفة، الحب والأخوة، الألم والتضحية، الغدر والوفاء، العشق والفراق، هي حكاية ‏نوح وشام ومُضر وأبيه، وفيها ما وقع لهؤلاء وغيرهم من مصائب بسبب حظهم ‏العاثر أو ربما قدرهم الذي شاء لهم أن يكونوا في زمانٍ عابرٍ.. ومكانٍ فَقَدَ كل ‏مكونات ألفته، ووطنٍ مسكونٍ بالقسوة والترقب.. لينتهي بهم حلم الثورة الرومانسي ‏إلى الوقوف على حافة الحياة.. "ثورة ضائعة وشعبٌ مُشرّد وبقايا وطن..". هي ‏حكاية عن الندم والغفران. ‏ ما يميز هذه الرواية هو ثقافة مبدعها ومرجعياته الفلسفية والأدبية، فالسرد أثبت ‏عن قدرة فائقة في استخدام "التجنيس الشعري" واستدراجه إلى العملية الإبداعية، ‏ليعمل كمكثف حكائي لما تمّ سرده في كل وحدة سردية؛ وليتجسد هذا التفاعل النصي ‏الزاخر على صعيد مادة الحكي (القصة) وطريقة تقديمها (الخطاب)، وأبعادها الدلالية ‏‏(المعنى) واستثمارها من أجل إنتاج نص حداثي جديد.‏

صدر حديثاً كتاب "الفن الفلسطيني المعاصر الأصول، القومية، الهوية"