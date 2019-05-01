رواية الفداء لديفيد بالداشى تحتل المركز الأول على قائمة نيوريوك تايمز

أعلنت قائمة نيويورك تايمز، عن الكتب الأكثر مبيعاً خلال هذا الأسبوع، حيث احتلت رواية الفداء لديفيد بالداشى المركز الأول، ويأتى هذا الكتاب ضمن سلسلة ذاكرة الرجل.

وجاء فى المركز الثانى كتاب "السيد" للمؤلف أى ال جيمس، وتراجعت رواية عندما يغنى لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز"، إلى المركز الثالث فى ترتيب القائمة، ويرجع ذلك لأنها ظلت متصدرة المركز الأول خلال الأسابيع الماضية.

واحتلت رواية الناس العادييون للمؤلفة سالى رونى المركز الرابع، بينما احتلت رواية " لعبة العروش " لـ جورج آر. مارتن، المركز الخامس .