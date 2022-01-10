رواية (خيوط أقمشة الذات) تفوز بجائزة ساويرس أعلنت جائزة ساويرس الثقافية في مصر يوم السبت أسماء الفائزين في دورتها السابعة عشرة والمقدمة في مجالات الرواية والقصة القصيرة وكتابة السيناريو والنصوص المسرحية والنقد الأدبي.

رواية خيوط أقمشة الذات تفوز بجائزة ساويرس



وفاز بالجائزة في مجال الرواية، فرع كبار الأدباء، عادل أسعد الميري عن رواية (خيوط أقمشة الذات) الصادرة عن منشورات أبيدي وذلك مناصفة مع محمد أبو زيد عن رواية (عنكبوت في القلب) الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفاز بالجائزة في مجال القصة القصيرة، فرع كبار الأدباء، أسامة حبشي عن مجموعته القصصية (حاول ألا تراني) الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك مناصفة مع محمد عبد النبي عن مجموعته القصصية (كان ياما كان) الصادرة عن دار العين للنشر.

وحصلت على الجائزة في مجال الرواية، فرع شباب الأدباء، أريج جمال عن رواية (أنا أروى يا مريم) الصادرة عن دار الساقي. وجاء في المركز الثاني يوسف نبيل عن رواية (اللقاء الأخير) الصادرة عن دار المحروسة.

وحصلت على الجائزة في مجال القصة القصيرة، فرع شباب الأدباء، أميمة صبحي عن مجموعتها القصصية (رؤى المدينة المقدسة) الصادرة عن دار العين للنشر.

وجاءت بالمركز الثاني أميرة بدوي عن مجموعتها (ست زوايا للصلاة) الصادرة عن دار العين للنشر مناصفة مع محمد عبد الله سامي عن مجموعته (نابليون والقرد) الصادرة عن دار المحروسة.

وفازت بالجائزة في كتابة السيناريو، فرع كبار الكتاب، دينا حمزة عن سيناريو فيلم (علاج طبيعي) فيما ذهبت الجائزة في فرع شباب الكتاب إلى سلمى عباس عن سيناريو فيلم (أربعة أيام.. ويوم).

وفي مجال الكتابة للمسرح، فاز بجائزة أفضل نص مسرحي إبراهيم الحسيني عن نص (باب عشق) فيما فاز بالمركز الثاني السيد فيهم عن نص (سيرة بني فهمان).

أما جائزة النقد الأدبي والسرديات ففاز بها محسن البلاسي عن كتاب (رحلة كامل التلمساني) الصادر عن دار الثقافة الجديدة.

واستحدثت الجائزة هذا العام فرع كتاب الطفل وفاز بأفضل نص مكتوب للأطفال أقل من 12 عاماً أحمد طوسون عن كتاب (من يعيد الدفء للمدينة) فيما فاز سمير عبد الغني بأفضل رسوم للأطفال عن كتاب (ما قبل البطيخ).

وكانت الجائزة، التي تمنحها مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، قد استقبلت هذه الدورة 1304 أعمال في مختلف المجالات والفروع وأقيم حفل إعلان الجوائز في المتحف القومي للحضارة المصرية.