رواية "خيوط واهية" للأديب ثروت أباظة رواية خيوط واهية هي أحد أشهر وأهم أعمال الكاتب والأديب والكاتب المصري الشهير الأستاذ ثروت أباظة. وقد حقق هذا العمل شهرة واسعة وانتشارًا كبيرًا وواسعًا في الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.

رواية "خيوط واهية" للأديب ثروت أباظة

رابط قوي بين ثروت أباظة وبين باقي الأدباء

وقد تنوع الإنتاج الأدبي لثروت أباظة ما بين القصص القصيرة والقصص المطولة والروايات والكتب الأدبية والمسرحيات والسيناريوهات وغيرها من الألوان الأدبية، ويدل ذلك على الملكة الأدبية المميزة الذي يمتلكها الأديب ثروت أباظة.

وقد كان هناك رابط قوي بين ثروت أباظة وبين باقي الأدباء والكتاب الكبار، فقد قدَّم لطه حسين أحد كتبه، كما أثنى نجيب محفوظ على إنتاجه الأدبي، وقد أدى هذا الرابط القوي بين الأدباء إلى إثراء الإنتاج الأدبي للأديب ثروت أباطة وجعله أكثر غنى وقوة.

وقد صدرت رواية خيوط واهية لأول مرة في عام 1982م، وقد تم إعادة طبع هذه الرواية أكثر من مرة منذ وقت صدورها وحتى وقتنا الحالي. وفي هذه الرواية يروي الكاتب رحلة صعود أحد أبناء الطبقة الكادحة من الفقر إلى الغنى، مستعينًا في رحلة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، حتى إذا بلغ الأمر أوجه، انتهى به الحال حيث بدأ.

نبذة عن ثروت أباظة

نبذة عن حياة الأديب ثروت أباظة ولد ثروت دسوقي أباظة في الخامس عشر من شهر يوليو لعام 1927م. نشأ في عائلة أدبية كبيرة وهي عائلة أباظة، مما أثر في نشأته الأدبية. تخرج في كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول عام 1950م. بدأ أباظة حياته الأدبية في سن السادسة عشر، حيث بدأ في كتابة القصص القصيرة والتمثيليات الإذاعية. اتجه بعد ذلك لكتابة الروايات المطولة، حيث بدأ بكتابة رواية ابن عمار، وهي رواية تاريخية. تقلد منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، كما أصبح رئيس القسم الأدبي بجريدة الأهرام في الفترة بين 1975م و1988م. تولى منصب رئاسة اتحاد الكتاب العرب. كما تولى منصب وكيل مجلس الشورى، وهو منصب إداري رفيع في الدولة. حصل على عضوية المجلس الأعلى للثقافة وعضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. حصل على الرئاسة الشرفية لرابطة الأدب الحديث. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في عام 1958م. نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وهو وسام رفيع في الدولة المصرية. حصل على جائزة الدولة التقديرية في الأداب في عام 1982م. توفي الأديب ثروت أباظة في السابع عشر من مارس عام 2002م إثر إصابته بورم خبيث في المعدة.

أهم كتب و روايات ثروت أباظة

كتاب السرد القصصي في القرآن الكريم

كتاب نقوش من ذهب ونحاس

كتاب ذكريات لا مذكرات

كتاب السباحة في الرمال

رواية ثم تشرق الشمس

رواية شيء من الخوف

رواية قصر على النيل

رواية هارب من الأيام

رواية بريق في السحاب

رواية طارق من السماء

رواية جذور في الهواء

رواية أمواج ولا شاطئ

رواية أحلام في الظهيرة

كتاب حين يميل الميزان

كتاب لمحات من حياتي

رواية لؤلؤ وأصداف

رواية طائر في العنق

رواية أوقات خادعة

رواية جداول بلا ماء

رواية لقاء هناك

رواية ابن عمار

رواية آمال وأقدار

رواية خائنة الأعين

رواية آدم الجديد

رواية خيوط واهية

كتاب وبقي شيء

رواية الغفران

رواية الضباب

رواية خشوع

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​كتاب "الأدب العربي في ماله وفي ما عليه"