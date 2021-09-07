رواية "ورثة آل الشيخ" للمؤلف أحمد القرملاوي

في خامس أعماله الروائية، يضع أحمد القرملاوي بين أيدينا رواية أجيال لها مذاق مختلف، يصحبنا فيها عبر شوارع القاهرة القديمة وحكاياتها التي بلانهاية؛ حكايات عشق وألم وفَقْد، انتصارات صغيرة وهزائم مدوِّية.. إنها حكاية زمن يتسرَّب فلا نستطيع إيقافه ...

أسطورة عن كنز موعود، يتناقلها أفراد عائلته جيلًا بعد جيل، تستحوذ عليه، فتدفعه لأن يفتِّش وراءها عبر البيوت والأزمنة..;وكلما التأمَت الصور القديمة، نطقَت منها أصوات الراحلين، ونادَته كي يستكمل الرحلة التي بدأها سعيًا وراء الكنز.

أحمد القرملاوي

روائي وقاص مصري، من مواليد القاهرة عام 1978، انتقل مع أسرته لدولة الكويت في سن مبكرة وأمضى هناك مراحل تعليمه المدرسي، حتى تخرج في المدرسة الأمريكية الدولية عام 1996 محققًا المركز الأول على مستوى الخليج العربي في البكالوريا الدولية (IB)، ثم عاد لمصر لدراسة هندسة التشييد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرج فيها متحصلًا على المركز الأول لدفعة الهندسة 2001. حصل على درجة الماجستير من جامعة إدنبرة , اسكتلندا. وهو متزوج وله ثلاثة أبناء ويعمل مديرًا لشركته الخاصة في مجال التصميم المعماري والتصميم الداخلي.