صدر عن مركز نماء للبحوث كتاب "أزمة العالم الحديث " لـ رينيه جينو

صدر عن مركز نماء للبحوث كتاب "أزمة العالم الحديث " لـ رينيه جينو نقله للعربية وقدم له وعلق عليه الدكتور أسامة شفيع السيد.



الكتاب يناقش

موضوعات متعلقة للتراث، حيث يقول "إنّ جدلية التراث، الحداثة أوجدت تيارات مختلفة سواء أكانت في الغرب أم في العالم الاسلامي، فهناك من انحاز إلى التراث وهناك من انحاز إلى الحداثة، وحاول البعض التوفيق بينهما وإن كان على حساب طرف دون آخر".



ويُعتبر رينيه جينون (1886 ـ 1951) أو عبد الواحد يحيى ـ الاسم الذي انتخبه لنفسه بعدما أسلم في مصر عام 1930م ودخل في الطريقة الشاذلية ـ رائد الدعوة المتحمسة في الرجوع إلى التراث والتمسك بالمدرسة التقليدية في الغرب.