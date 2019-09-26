زاهى حواس يوقع كتابه "أسرار مصر مع زاهى حواس"

وقع عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس كتابه "أسرار مصر مع زاهى حواس"، بحضور عديد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية والعربية ومديرى المعاهد الأجنبية للآثار فى مصر والعديد من نجوم الفن والمجتمع.



جاء الحفل بحضور الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، والفنان حسين فهمى، والفنان يحيى الفخرانى، ومحمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لحضور حفل توقيع كتاب أسرار مصر، للدكتور زاهى حواس



كما حضر الحفل الفنانة وفاء سالم، والفنان أحمد شاكر، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية جامعة القاهرة، والسفير الفرنسى، والسفير الأمريكى السابق ورئيس الجامعة الأمريكية، وعديد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية والعربية ومديرى المعاهد الأجنبية للآثار فى مصر والعديد من نجوم الفن والمجتمع.



ويمنحك عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس عبر كتابه الجديد رحلة إلى مصر عبر العصور، من وادى الحيتان فى الفيوم إلى وادى الملوك بالأقصر، وإلى شوارع مصر وكنائسها ومساجدها فى العصر الإسلامي والقبطى، وحتى مقاهى ومطاعم وقتنا هذا، ويحتوى الكتاب على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار على مدار حياته المهنية.



وكان الدكتور زاهى حواس وقع كتابه "أسرار مصر" بولاية كاليفورنيا، فى يونيو الماضى، حيث حرص عالم المصريات على إلقاء العديد من المحاضرات عن الحضارة الفرعونية مع الدكتور "مصطفى وزيرى" أمين المجلس الأعلى للآثار.



وبدأت المحاضرات فى "متحف العلوم" بمدينة "هيوستن" بولاية "تكساس"، وشهد المحاضرة نحو 600 شخص ، وفيها تحدث "وزيرى" عن اكتشافاته الأثرية، وتحدث "حواس" عن اكتشافاته وعن دعوة الأمريكان لزيارة مصر، وأشار إلى أن المومياء التى كانت داخل التابوت المغلق بـ"الغريفة" فى المنيا كشفت للعالم أجمع أن مصر لا يزال بها العديد من الآثار التى لم تكتشف بعد.وقع عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس كتابه "أسرار مصر مع زاهى حواس"، بحضور عديد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية والعربية ومديرى المعاهد الأجنبية للآثار فى مصر والعديد من نجوم الفن والمجتمع.



جاء الحفل بحضور الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، والفنان حسين فهمى، والفنان يحيى الفخرانى، ومحمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لحضور حفل توقيع كتاب أسرار مصر، للدكتور زاهى حواس



كما حضر الحفل الفنانة وفاء سالم، والفنان أحمد شاكر، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية جامعة القاهرة، والسفير الفرنسى، والسفير الأمريكى السابق ورئيس الجامعة الأمريكية، وعديد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية والعربية ومديرى المعاهد الأجنبية للآثار فى مصر والعديد من نجوم الفن والمجتمع.



ويمنحك عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس عبر كتابه الجديد رحلة إلى مصر عبر العصور، من وادى الحيتان فى الفيوم إلى وادى الملوك بالأقصر، وإلى شوارع مصر وكنائسها ومساجدها فى العصر الإسلامي والقبطى، وحتى مقاهى ومطاعم وقتنا هذا، ويحتوى الكتاب على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار على مدار حياته المهنية.



وكان الدكتور زاهى حواس وقع كتابه "أسرار مصر" بولاية كاليفورنيا، فى يونيو الماضى، حيث حرص عالم المصريات على إلقاء العديد من المحاضرات عن الحضارة الفرعونية مع الدكتور "مصطفى وزيرى" أمين المجلس الأعلى للآثار.



وبدأت المحاضرات فى "متحف العلوم" بمدينة "هيوستن" بولاية "تكساس"، وشهد المحاضرة نحو 600 شخص ، وفيها تحدث "وزيرى" عن اكتشافاته الأثرية، وتحدث "حواس" عن اكتشافاته وعن دعوة الأمريكان لزيارة مصر، وأشار إلى أن المومياء التى كانت داخل التابوت المغلق بـ"الغريفة" فى المنيا كشفت للعالم أجمع أن مصر لا يزال بها العديد من الآثار التى لم تكتشف بعد.