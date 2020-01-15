ستة شعراء في رابع حلقات "شاعر المليون"

أبوظبي- تنطلق مساء الثلاثاء من مسرح “شاطئ الراحة” بأبوظبي، رابعة حلقات البث المباشر من برنامج شاعر المليون، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث ستشهد الحلقة مشاركة 6 شعراء من 5 دول عربية، هي الإمارات، السعودية، عمان، الأردن والعراق.

وسيتنافس الشعراء الستة وهم تركي الحبسي من سلطنة عمان، وسالم محمد الملا من الإمارات، وعادل وصل الله الحارثي وعبدالمجيد سعود الغيداني من السعودية، وغازي العون السردي من الأردن، ومحمد حسين الشمري من العراق، في تقديم روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل كل من حمدة المر من الإمارات بنتيجة 47 درجة من 50، وخالد القصيري الجهني من السعودية بنفس النتيجة، التي جاءت بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم أنور عوض الصخري من الأردن، وراكان بن وليد الراشد من السعودية، وسلطان الحويقل العتيبي، ومسعود بيت سعيد من الأهواز في إيران، إلى حين انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون بداية الحلقة الرابعة، حيث سيعلن مقدما البرنامج حسين العامري واسمهان النقبي عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية.

ويذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون 16 حلقة، ويتم تقسيمها لعدة مراحل، حيث تتم في المرحلة الأولى مشاركة الـ48 شاعرا ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء ويتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولا إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات يشارك في كل منها أيضا ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعرا، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعرا يتم تقسيمهم على أمسيتين يتأهل في نهاية كل أمسية 3 شعراء.

أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية) فيقدم الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم ويتم إعطاؤهم درجات من 30 بالمئة دون استبعاد أي أحد، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع ولها 40 بالمئة، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية) يعود الشعراء الستة ليقدموا روائعهم الشعرية أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30 بالمئة، ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع 60 بالمئة بالإضافة إلى نسبة تصويت الجمهور 40 بالمئة، ليتم ترتيب الفائزين من الأول إلى السادس.

