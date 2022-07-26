ستراسبورج العاصمة العالمية للكتاب لعام 2024 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أن مدينة ستراسبورج ستصبح العاصمة العالمية للكتاب في عام 2024.

ستراسبورج العاصمة العالمية للكتاب لعام 2024

سبب الاختيار



وأوضحت مديرة اليونسكو أودري أزولاي في باريس في بيان صحفي، سبب اختيارها، وهو أن المدينة الواقعة في شمال شرق فرنسا جعلت الكتاب وسيلة للتصدي لتحديات التماسك الاجتماعي وتغير المناخ. وقالت أزولاي إن ستراسبورغ حظيت أيضا بالإشادة بتراثها الأدبي وأنشطتها المبرمجة التي تهدف إلى ربط الأدب بالتخصصات الفنية الأخرى.

ستراسبورج العاصمة العالمية للكتاب لعام 2024

ابريل 2024

يشار إلى أن عام الاحتفال سيبدأ في 23 أبريل (نيسان) 2024، في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. ومنذ عام 2001، تكرم المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، المدن التي تروج للكتب والقراءة بطريقة خاصة. وتحمل اللقب هذا العام مدينة جوادالاخارا المكسيكية، وفي عام 2023 سيحل دور مدينة أكرا، عاصمة غانا الواقعة في غرب القارة الأفريقية.

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