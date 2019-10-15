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ستيف هارفي ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:00
ستيف هارفي ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019

يحل الإعلامى والممثل الكوميدى الأمريكي "ستيف هارفي"، ضيفاً على فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الذى تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل، في مركز اكسبو الشارقة.

ومن المقرر أن يتحدث هارفي خلال ثاني أيام المعرض، الموافق 31 أكتوبر 2019، إذ سيكون زوار المعرض من كافة أنحاء دولة الإمارات، على موعد للتعرف على تجربته الشخصية ورحلته الملهمة نحو الشهرة والنجومية وكيف أصبح واحداً من أبرز الشخصيات العامة على مستوى العالم، كما تتوفر كتبه خلال فعاليات المعرض مع 200 نسخة موقعة.

ويأتي إعلان الهيئة عن اختيار هارفي، الحائز على "جائزة إيمي"، فى إطار التعريف بالمثقفين والإعلاميين ذوى الحضور العالمي، وتزامناً مع احتفالات الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019 الذي منحته لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

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