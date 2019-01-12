صدر حديثًا للشاعر سيد أبو ليلة ديوان "جامبو.. طفولة دجال"

صدر حديثًا للشاعر سيد أبو ليلة ديوان "جامبو.. طفولة دجال"، عن سلسلة شعر العامية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.



ويتألف الديوان من 112 صفحة ويشمل 22 قصيدة، تحمل عناوين: «بيتنا اللي اتباع، جامبو، وحيد، عارفة، أم موسى، أكشن، فوق السعادة بدورين، تُركي، الشارع اياه، تيكيلا، براندى، تحت النخيل، عرقي، علامة استفهام، أوفر دوز، بلكونة، حبّيني، بروفة على الصراط، سارة، لفظ خارج، ساراي، شماعة»، ومن المقرر أن تطرح الهيئة المصرية العامة للكتاب ديوان أبوليلة في جناحها باليوبيل الذهبي لفاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى الخامس من فبراير.



يشار إلى أن سيد ابوليلة شاعر ومسرحي وصحفى، نشر قصائد متفرقة و"جامبو" هو الديوان الأول له.



من أجواء الديوان:

ما حدش يسامحني

أنا قاصد كل جريمة قتل

منديل قادر يستحمل أي قذارة ودم

من أو ما الأنثى الأولى حست بالطلق

من أول ما أبانا الأول أغتصبه الجوع

واتحول ذئب

من أول ما الطفل الأول آمن للأرض

من أول ما اتخبطت رجلي في رجل الكومودينو

وابتدت الحرب