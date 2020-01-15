سلطان العويس تصدر مفكرة لمجموعة من شعراء الإمارات الراحلين

أصدرت مؤسسة سلطان بن علي العويس مفكرة مكتبية تضمنت 14 صفحة، وحملت 14 نصاً شعرياً لمجموعة مختارة من شعراء الإمارات الراحلين، راوحت بين الشعر الفصيح والعامي من مختلف الأنماط الشعرية، وجاورت فيها القصيدة الكلاسيكية قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، في تناغم يوحي بالتنوع الذي عاشته الساحة الشعرية الإماراتية عدة عقود.

وضمّت المفكرة قصائد لكل من الشعراء: أحمد راشد ثاني، وحبيب الصايغ، ومبارك العقيلي، وسالم بن علي العويس، ومبارك سيف الناخي، وأحمد بن سلطان بن سليم، وخلفان بن مصبح بن خلفان، وسلطان بن علي العويس، وأحمد أمين المدني، وحمد خليفة بو شهاب، ومحمد خليفة بن حاضر، وعوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، وراشد الخضر، وصقر بن سلطان القاسمي.

وتأتي هذه المفكرة المكتبية تخليداً لذكرى هؤلاء الشعراء الراحلين الذين تركوا بصمة في المشهد الشعري المحلي والعربي، وقد حملت كل صفحة اسم الشاعر وصورته وتاريخ ميلاده، فضلاً عن نص شعري من النصوص التي تدل على هوية الشاعر وأسلوبه الفني ومدرسته الشعرية وتاريخ رحيله، ما يجعل المفكرة دليلاً توثيقياً يدخل المكتبة بشكل عام.