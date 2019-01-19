رواية "كابتن فيليبس" ترجمة مروان منير

صدر حديثا عن سما للنشر والتوزيع ضمن سلسلة الروايات المترجمة رواية "كابتن فيليبس" ترجمة مروان منير.

وتدور الرواية التى تحولت إلى فيلم من بطولة النجم توم هانكس، على حكاية وقعت بالفعل فى صيف عام ٢٠٠٩، عاش خلالها قبطان أمريكى مسئول عن سفينة بضائع، أصعب اللحظات.

احداث حقيقية تأخذك الى المحيط الهندى لتحيا حياة العاملين فى البحر وتعيش معهم المخاطرة والاقتراب من الموت.

ولا تزال عمليات القرصنة التى عانى منها العالم على مر التاريخ، تهدد السفن حتى الآن.