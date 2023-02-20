البوابة - سوثبيز تستعد لبيع أقدم كتاب مقدس باللغة العبرية قالت دار سوذبيز للمزادات إن أقدم وأكمل كتاب مقدس عبري فى العالم سيعرض للبيع فى لندن الأسبوع المقبل، حيث يمكن بيعه بما يصل إلى 50 مليون دولار، وفقا لموقع وكالة رويترز.

سوثبيز تستعد لبيع أقدم كتاب مقدس باللغة العبرية

مخطوطة ساسون (Codex Sassoon)



واوضحت دار سوذبيز، أنه إذا تم بيع الكتاب المقدس الذى يبلغ عمره 1000 عام بقرب قيمته المقدرة، فإن Codex Sassoon سيصبح النص المطبوع الأكثر قيمة أو الوثيقة التاريخية التي تم بيعها في المزاد.



سجل المستثمر الملياردير كينيث جريفين، الرقم القياسى فى عام 2021 عندما دفع 43.2 مليون دولار فى مزاد سوثبى للحصول على نسخة من الطبعة الأولى من دستور الولايات المتحدة.

ويعود تاريخ مخطوطة ساسون، التي سميت على اسم مالكها الأكثر شهرة، ديفيد سالومون ساسون، والذى توفي فى العام 1942، إلى عام 900 بعد الميلاد، وهي "الكتاب المقدس العبري الأكثر اكتمالاً"، ويتراوح ثمنها بين 30 و50 مليون دولار، وتعتبر من بين أغلى الكتب.



بدوره، أكد ريتشارد أوستن، رئيس قسم الكتب والمخطوطات القديمة في دار سوذبيز، أن تقدير الكتاب بنحو 30 إلى 50 مليون، يتماشى مع أغلى المخطوطات التي تم بيعها على الإطلاق.

يعد Codex Sassoon علامة بارزة لفهم تطور تاريخ الكتاب المقدس العبري ، ويمثل ظهوره في المزاد العلني في شهر مايو أحدث فصل في قصة لا تصدق عن نقل الثقافة والتراث. يقول ريتشارد أوستن ، الرئيس العالمي للكتب والمخطوطات في دار سوذبيز: "لطالما احتلت Codex Sassoon مكانة مرموقة وخرافية في مجموعة الوثائق التاريخية الباقية ، وهي بلا شك أحد أهم النصوص الفريدة في تاريخ البشرية". "بهذا المكانة المرموقة ، يتمتع الدستور الغذائي بحضور وثقل لا مثيل لهما لا يمكن تحملهما إلا من أكثر من ألف عام من التاريخ".

سيتم البيع خلال موسم مزاد الربيع الكلاسيكي المقبل إلى جانب أفضل لوحات الفن المعاصرة والانطباعية، والذي ستنظمه دار المزادات الكبرى سوذبيز، ولدى سؤاله عن المشترين المحتملين لهذه المخطوطة، قال أوستن: "أعتقد أن البئر عميقة جدًا، أعني أن هذا نص أساسي للحضارة، لقد كان مملوكًا لجامعين رئيسيين، إنهما جامعان رئيسيان من الممكن بالتأكيد أن يذهب إلى مؤسسة من أجل المزيد من الدراسة، لذلك أعتقد أن هناك فرصة رائعة أن يذهب، كما قلت، إلى مؤسسة خاصة، إلى مؤسسة أجنبية خاصة".

المصدر: اليوم السابع / www.sothebys.com/

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