شاعر المليون: تأهيل الشاعرة بشاير المقبل التميمي التقت بحور الشعر النبطي على شاطئ الراحة في الحلقة المباشرة الثامنة لبرنامج شاعر المليون، بموسمه العاشر، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبثت مجرياتها مساء أمس الثلاثاء عبر قناتي بينونة والإمارات.

حضر الأمسية نصار الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

شاعر المليون: تأهيل الشاعرة بشاير المقبل التميمي

نجوم الأمسية السابعة الماضية تألقوا بحضورهم ونصوصهم، وتأهلت الشاعرة السعودية بشاير المقبل التيميمي والشاعر السعودي علي الدهمشي العنزي إلى المرحلة الثانية بقرار لجنة التحكيم وذلك في الحلقة السابعة من حلقات شاعر المليون في موسمه العاشر والتي بثتها قناتا بينونة والإمارات على الهواء مباشرة من مسرح شاطئ الراحة بأبو ظبي

وتأهل بتصويت المشاهدين الشاعر «علي بن بريك الراشدي من الإمارات» بـ76%، فيما غادر منافسات المسابقة الشعراء (سلطان سعود الوسمي من الكويت، إبراهيم الزعبي من السعودية، وسعود الشديد من العراق).

وزين 6 شعراء من 4 دول عربية الأمسية الثامنة من برنامج شاعر المليون بقصائدهم النبطية التي نالت إعجاب لجنى التحكيم (سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، الشاعر حمد السعيد)، وجمهور الشعر في مسرح شاطئ الراحة والمشاهدين عبر الشاشات.

وشارك في الأمسية الشعرية الثامنة الشعراء (أيمن شداد الرويلي من السعودية، ثابت الدهام الصخري من الأردن، صقر عبدالله المزروعي من سلطنة عمان، عبدالعزيز بن سدحان الحربي من السعودية، علي حامد العازمي من الكويت، يوسف الشنيني السلمي من السعودية).

وأطل الشاعر أيمن شداد الرويلي من السعودية، بقصيدة عنوانها «جائحة كورونا»، وجاء في مطلعها

«مديت للشمس يوم أركى عليها الغروب شوفي، ولا علّمت باللي خطف لونها».

وقدم الشاعر ثابت الدهام الصخري من الأردن، قصيدة بعنوان «إسقاط تاريخي»، وقال فيها

«جمعت من الصبر ناقة وجنبته ديار (كليب) طعن (جساس) منحرها وأنا بحماه متخبي».

أما الشاعر صقر عبدالله المزروعي من سلطنة عمان، فقدم قصيدة بعنوان «روح القصيد»، وجاء فيها

«وقالت هيت لك روح القصيد ومن قدم قدّت قميص الحرف وأجراس الخليل وْقامت تنادي».

وألقى الشاعر عبدالعزيز بن سدحان الحربي من السعودية، قصيدة جاء في مطلعها «لــهّـيني ابتأمل صورتك والــهى عن كل صورة بـغيبتك اتامـلها».

وعطر المنشد «عبدالله آل مخلص» الأمسية بصوته العذب الأمسية الثامنة من برنامج شاعر المليون، حيث قدم شلة من كلمات نجم شاعر المليون «سالم بن كدح الراشدي»، والتي أطربت جمهور مسرح شاطئ الراحة ومشاهدي البرنامج.

ضمن سلسلة تقارير مسيرة اللامستحيل «مسيرة الخمسين عام»، عرضت الأمسية الثامنة من برنامج تقرير مصور بصوت نجوم الأمسية، تناول مقتطفات من قصة خمسين عام من الطموح التي شيدتها الإمارات، والتي تمتد جذورها في الأرض وأفرعها تلامس النجوم.

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