شاعر المليون يصل إلى مرحلة ربع النهائي وصل برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثي في أبوظبي، إلى مرحلة ربع النهائي (مرحلة الـ12)، والتي يتنافس فيها 12 شاعراً من 4 دول (السعودية والكويت والإمارات والعراق)، وذلك لنيل لقب البرنامج وحمل بيرق الشعر النبطي والفوز بجائزة البرنامج.

شاعر المليون يصل إلى مرحلة ربع النهائي

فصول التحدي في سباق الشعر

ويشارك في هذه المرحلة التي تمتد على مدار أمسيتين كل من الشعراء (ضيف الله فواز السميري من السعودية، مساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، عبدالكريم البدراني من السعودية، أحمد الجش المطيري من السعودية، فهد البدري من العراق، عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية، مبارك الرزحان من الكويت، هادي مانع اليامي من السعودية، عايد حواس الحازمي من السعودية، علي حامد العازمي من الكويت، عبدالهادي أبودية القحطاني من السعودية، عبدالعزيز بن سدحان من السعودية).

وتجددت في مرحلة «ربع النهائي» فصول التحدي في سباق الشعر والأماني مع معايير تنافسية جديدة يقدم من خلالها النجوم مشاركاتهم ضمن مرورين، حيث يقدمون في «المرور الأول» قصائدهم الرئيسية، وفي «المرور الثاني» يقدمون أبيات مجاراة لإحدى القصائد وبطريقة مختلفة.

وكان شعراء مرحلة الـ12 قد تأهلوا لهذه المرحلة بعد منافسات خاضوها في المرحلة السابقة (مرحلة الـ24) والتي استمرت على مدار 4 حلقات متتالية، إذ تأهل بقرار لجنة التحكيم 7 شعراء، فيما تأهل بتصويت المشاهدين 5 شعراء، وسيتأهل من هذه المرحلة (المرحلة الثالثة - ربع النهائي) 6 شعراء سينتقلون لاحقاً إلى منافسات مرحلة نصف النهائي والنهائي للبرنامج.

شاعر المليون يصل إلى مرحلة ربع النهائي

التأهل

وشهدت الأمسية المباشرة التاسعة (أولى أمسيات مرحلة الـ24) تأهل الشاعرين (ضيف الله فواز السميري السعودية ومساعد بن طعساس الحارثي الإمارات) بقرار لجنة التحكيم، فيما تأهل بتصويت المشاهدين (الشاعر عبدالكريم البدراني من السعودية).

وفي الأمسية العاشرة (ثاني أمسيات مرحلة الـ24)، تأهل بقرار لجنة التحكيم الشاعرين (أحمد الجش المطيري من السعودية وفهد البدري من العراق)، وأهل تصويت المشاهدين (الشاعر عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية).

وتأهل (الشاعر مبارك الرزحان من الكويت) بقرار لجنة التحكيم في الأمسية الحادية عشرة (ثالث أمسيات مرحلة الـ24)، فيما تأهل الشاعران (هادي مانع اليامي وعايد حواس الحازمي من السعودية) بتصويت المشاهدين.

وأسفرت الأمسية الثانية عشرة (رابع أمسيات مرحلة الـ24) عن تأهل (علي حامد العازمي من الكويت وعبدالهادي أبودية القحطاني من السعودية ) بقرار لجنة التحكيم، وكان تصويت المشاهدين قد أسفر عن تأهل (عبدالعزيز بن سدحان من السعودية).

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