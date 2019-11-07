شافكى المنيرى تستعد لإطلاق كتابها "أيام فى بيت المحترم"

تستعد الإعلامية شافكى المنيرى، يوم الاثنين المقبل، لإطلاق كتابها "أيام فى بيت المحترم" عن زوجها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، والصادر عن دار نهضة مصر، وذلك يوم الاثنين المقبل، فى أحد الفنادق بالقاهرة.

وقالت الإعلامية شافكى المنيرى فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إن الكتاب ذو طابع إنسانى، وجوهر موضوعه هو "الإنسان فى قلب ألفنان".

وأضافت شافكى المنيرى أن كتاب "أيام فى بيت المحترم" هو صدقة جارية على روح ممدوح عبد العليم، والعائد منه مخصص لمؤسسة الدكتور مجدى يعقوب، وأتمنى أن ينال محتوى الكتاب إعجاب القراء وجمهور ممدوح عبد العليم.

ايام فى بيت المحترم

وارتبطت شافكى المنيرى بقصة حب كبيرة مع ممدوح عبد العليم وأنجبا ابنتهما الوحيدة "هنا" ولا تتوقف "شافكى" عن الحديث عن علاقتها بزوجها النجم الراحل، الذى حقق نجاحا كبيرا فى السينما ولمع أكثر فى التليفزيون فى مسلسلات شهيرة مثل "ليإلى الحلمية، والضوء الشارد".

يذكر أن الفنان ممدوح عبد العليم توفى فى 5 يناير من عام 2016.

