الكاتبة الشابة شاهندا صلاح، تطرح أول روايتها بعنوان "حارس القبر"

طرحت الكاتبة الشابة شاهندا صلاح، أول روايتها بعنوان "حارس القبر"، الصادرة عن دار بيت الزيات للنشر والتوزيع، والمقرر طرحها في المكتبات الشهر المقبل.

وتقول الكاتبة في تعريف روايتها "الجحيم يتجسد على الأرض نفحة من نفحات جهنم أنت لتبلغنا مقدمًا عما ستواجهه في الآخرة اللعنة على من يري كل هذا ولا يتعظ مثلي! نظرت له كثيرا قبل يدخلوا جسده إليّ الحفرة التي ستتولي مهمته احتضانه بداخلها إليّ الأبد تم ربطه بإحكام داخل الكفن"..