إطلاق الترجمة الإنجليزية لروايتى "سماء قريبة من بيتنا"

قالت الكاتبة شهلا العجيلى، مدرس نظرية الأدب والأدب العربى الحديث قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلب، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، إنه اليوم تم رسميا إطلاق الترجمة الإنجليزية لروايتى "سماء قريبة من بيتنا" فى عمان عبر منصة ريدرز الأمريكية، وترجمة ميشيل هارتمان.

وصدر لشهلا العجيلى من قبل "المشربية" مجموعة قصصيّة 2005، عن دار كلمات حلب "عين الهرّ" رواية 2006 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وأعيد طبعها طبعة ثانية عام 2009 من الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، "مرآة الغريبة" مقالات فى نقد الثقافة 2009 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ورواية سجاد عجمى عن منشورات ضفاف.