شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة "بوكر" الأدبية لعام 2022 فاز الكاتب السريلانكي، شيهان كاروناتيلاكا، مساء الإثنين، بجائزة "بوكر" الأدبية البريطانية العريقة لعام 2022 عن روايته "أقمار مالي ألميدا السبعة" التي تعتمد أسلوب الهجاء الفكاهي الساخر، وتدور أحداثها خلال الحرب الأهلية التي شهدتها بلاده.

شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة "بوكر" الأدبية لعام 2022

عن الرواية

وأشادت لجنة التحكيم بـ"السعة والكفاءة والجرأة والجسارة والفكاهة" التي برهن عنها المؤلف في روايته "ذي سفن مونز أوف مالي ألميدا". وهذه ثاني رواية لكاروناتيلاكا (47 عاما) تنال تقديرا عالميا بعد "الرجل الصيني"، الرواية التي أصدرها في 2011 ونالت خصوصا جائزة الكومنولث.

وهو ثاني سريلانكي يفوز بهذه الجائزة التي تمنح لأفضل رواية صادرة باللغة الإنكليزية، بعد مايكل أونداتجيز، الذي حصل على بوكر في 1992 لروايته "المريض الإنكليزي".

وتدور أحداث الرواية الخيالية في قالب من الفكاهة السوداء في العاصمة السريلانكية كولومبو في تسعينيات القرن الماضي.

وبطل الرواية هو مصور حربي مثلي الجنس ومقامر يصحو في عالم البرزخ حيث يحاول معرفة من قتله.

وتسلم كاروناتيلاكا الجائزة من الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز، وذلك خلال حفل أقيم في لندن. وهذا أول حفل لتوزيع الجوائز شخصيا يقام منذ 2019 بسبب جائحة كوفيد.

وفي العام الماضي، منحت الجائزة للكاتب الجنوب أفريقي، دامون غالغوت، عن روايته "الوعد" التي تدور أحداثها حول ما تعيشه أسرة مزارعة بيضاء في جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري.

وبالإضافة إلى قيمتها المعنوية الضخمة وترسيخها مكانة صاحبها في الساحة الأدبية العالمية، يحصل الفائز ببوكر على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه استرليني (حوالى 60 ألف دولار).

ونال الجائزة في السنوات الماضية بعض من أشهر الكتاب باللغة الإنكليزية، من بينهم سلمان رشدي وماغاريت أتوود وهيلاري مانتل التي توفيت الشهر الماضي عن 70 عاما.

اقرأ أيضاً:

أبو ظبي: القمة الثقافية من 23 إلى 25 أكتوبر