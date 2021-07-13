صدرت حديثا رواية "تشبهين بغداد" للشاعر بهاء حجازي

صدرت حديثا رواية "تشبهين بغداد" لـ بهاء حجازى، وهى رواية نفسية اجتماعية بها خط رومانسى، و"تشبهين بغداد" هى الرواية الخامسة للكاتب بهاء حجازي...

بعد روايات "لم تعتنق دينا بعد، وأموات يرزقون، وما بعد رحيله، ومنزل الرجل الأعمى، وكتاب لعلاج الاكتئاب بالضحك، حمل اسم "خلاص الكرسيين اللي قدام".



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، افتتحوا فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تحت شعار "فى القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.

