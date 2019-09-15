صدور كتاب “صراعات الحرب الباردة فى أفريقيا”

اصدرت الهيئة العامة المصرية للكتاب، كتاب بعنوان “صراعات الحرب الباردة فى أفريقيا” تأليف الدكتور على متولى أحمد وتقديم الدكتورة السيد فليفل.

وقد اختار المؤلف غينيا كوناكرى نموذجا 1958- 1984، ويرجع ذلك لاستقبال غينيا، وتعتبر أول إقليم فى أفريقيا حصل على إستقلاله من الاستعمار الغربى بدون إراقة دماء.

وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يسبقها تمهيد يتضمن عرضا لمحددات السياسة الأمريكية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وجاء الفصل الأول بعنوان موقف الولايات المتحدة من استقلال غينيا، أما الفصل الثانى سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية تجاه غينيا يتناول أبرز الاتفاقيات التى تمت بين جمهورية غينيا المستقلة والولايات المتحدة.

ويعالج الفصل الثالث موقف الولايات المتحدة من سياسة غينيا تجاه قضايا الجوار الإفريقى، فى حين يكشف الفصل الرابع النقاب عن موقف الولايات المتحدة من علاقات غينيا السياسية والاقتصادية بالمعسكر الشرقى، ويتحدث عن الاستراتيجية التى انتهجها المعسكر الشرقى لاختراق دولة غينيا الجديدة ثم نشأة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.

وأخيرا يعرض الفصل الخامس موقف الولايات المتحدة من علاقات غينيا العسكرية والثقافية بالمعسكر الشرقى، وينهى المؤلف كتابه بخاتمة تتضمن النتائج التى توصلت إليها الدراسة.