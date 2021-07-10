صدر حديثاً  "الطريق إلى 30 يونيو"، للكاتب الصحفي جمال حسين

صدر حديثا "الطريق إلى 30 يونيو"، للكاتب الصحفى جمال حسين، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52...



ويستعرض الكتاب تفاصيل وأسرار مخططات الجماعة الإرهابية وتفسير أحداث مرت خلال عام تولى الجماعة الإرهابية حكم مصر، وكيف كانوا يخططون إلى التمكين.

واستند جمال حسين في كتابه على وثائق من مصادر موثوقة وحوارات مع مسؤولين عاصروا تلك الفترة وكان لهم دور بارز بها، كما استعرض قصة تحويل الإخوان قصر أمام وزارة الداخلية إلى مقر لحزب الحرية والعدالة، وكشف الحوار الذي دار بين البلتاجي وخيرت الشاطر وهدفهم من اختيار هذا المكان.

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صدر حديثا رواية بعنوان "رحل ولم يعد" للكاتب محمد أسامة