صدر حديثاً (أوراق الشتات) للناقد العراقي عبد الواحد لؤلؤة

صدر عن دار رياض الريّس كتاب نقدي بعنوان (أوراق الشتات) للناقد العراقي المقيم في بريطانيا عبد الواحد لؤلؤة، يقع في 224 صفحة من القطع المتوسط.، يقول عنه (هذه دراسات كتَبتُها في أيام الشَتات التي طالت، ويعانيها كثير من أمثالي، في مشارق الأرض ومغاربها، لكنّي وجدتُ في الكتابة نوعاً من السلوى، ولو إلى حين. وهذه ترجمة مقدّمات كتبتُها بالإنكليزية لكتبٍ ترجمتُها إلى الإنكليزية لمختارات من أدبنا العربي المعاصر، ولاسيما في الشعر، وقد نشَرَتها دور نشر كبرى في لندن ونيويورك، في محاولة أخرى في طلب السلوى، إذا استطاعت هذه الكتب أن تسترعي انتباه المثقّفين في البلاد الأخرى إلى ما لدينا من آداب، تصوّر حياة العرب، أو بعضهم، تُقدَّم إليهم بلغة يفهمونها.فإذا استطاعت هذه الدراسات والمترجمات أن تجلب للقارئ العربي، الـمُضيِّع بين الماء والماء، نوعًا من السلوى، يكون قد أصابني منها رَذاذ).

ويفتتح لؤلؤة كتابه بمقال(فصاحة العامّية) حيث يضع القارئ أمام التطورات التاريخية التي عملت على ولادة اللغة العامية من رحم الفصحى.وسبق للؤلؤة أن أصدر أعمال أدبية ونقدية عدة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر منها: دور العرب في تطور الشعر الأوروبي، ألوان المغيب، الصوت والصدى، البحث عن معنى، موسوعة المصطــلح النقدي الأرض اليباب، شواطئ الضياع.