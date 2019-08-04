صدر حديثاً ترجمة رواية (دماء الآخرين)، لسيمون دى بوفوار

صدر حديثاً عن دار المدى فى بغداد رواية (دماء الآخرين)، للأديبة الوجودية الفرنسية سيمون دى بوفوار، وقد كتبتها فى العام 1945، وهذه أول ترجمة عربية لها على يد المترجم التونسى القدير محمد، وفى الرواية تكتشف "دى بوفوار" طبيعة المسئولية الفردية.



فى الرواية ينقل الراوى جان بلومارت رد فعل صديق طفولته مارسيل تجاه كلمة ( ثورة) يقول "كانت محاولة تغيير أى شىء فى العالم أو الحياة بلا معنى، لقد كانت الأمور سيئة بما فيه الكفاية دون أن يتدخل الإنسان بها. لقد دافعَت بشكل متطرف عن كل ما أدانه عقلها وقلبها: الأب، الزواج ، الرأسمالية لأن الخطأ لا يقبع فى المؤسسات بل فى عمق كياننا. علينا أن ننكفئ على أنفسنا ونكون أصغر قدر المستطاع. فمن الأفضل أن نرضى بكل شيئ على أن نبذل جهداً محكومٌ عليه مسبقاً بالفشل".