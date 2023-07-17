البوابة - صدر حديثا عن عن دار نينوى للنشر، في دمشق، ترجمة عربية بعنوان "مختارات من القصة البولندية"، لمجموعة من المؤلفين، نقلها إلى اللغة العربية المترجم فهد العبود.

صدر حديثاً ترجمة كتاب"مختارات من القصة البولندية"



يقول المترجم فهد عبود فى مقدمته لكتاب "مختارات من القصة البولندية" تشكل القصة البولندية المعاصرة جنسا أدبيا مركبا ومتنوعا، يعتمد على تقاليد وخبرات الأجيال السابقة، ولكنه فى نفس الوقت يعكس الاتجاهات الثقافية والاجتماعية المعاصرة، وغالبا ما يتطرق إلى المواضيع المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية والسياسية، وإلى استكشاف مختلف الجوانب النفسية والعاطفية لدى الإنسان.

وتعد أولجا توكارتشوك الحاصلة على جائزة نوبل فى الأدب، أحد أهم كتاب القصة المعاصرة والتى تتميز قصصها بسبر أغوار النفس البشرية، ولا بد من أن نذكر هنا أيضا الكاتب آندجي بيليبيوك بأسلوبه الطريف فى نقد الحياة الاجتماعية فى المجتمع البولندى، وكذلك نذكر القاص والسيناريست الكبير مارك هواسكو الصاخب المتمرد على الواقع السياسى والاجتماعى البولندى.



وعموما، يمكن القول بأن ما يميز القصة البولندية هو الوقت القصير للحدث والذى عادة ما يرتكز حول حادثة واحدة، ويميزها أيضا السرد المكثف الذى يأخذ على عاتقه إثارة خيال القارئ واستدعاء انتباهه، أما موضوعات القصة البولندية فهى متعددة، ونذكر منها النفس والتفكير والعاطفة البشرية، ونذكر منها التقاليد والتاريخ والحياة اليومية والمجتمع والسياسة، والدين والحياة الروحية.

أبرز جوائز الأدب المرموقة على مستوى العالم