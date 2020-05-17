صدر حديثاً رواية "أسرار قوقعة" للكاتبة الأردنية شهيرة الحسن

صدرت حديثاً عن "الآن ناشرون وموزعون"، رواية "أسرار قوقعة"، للكاتبة الأردنية شهيرة الحسن، التي يدور موضوعها الرئيسي حول تجارب فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم أصحاب الإعاقة السمعية، فتسجل مشاعرهم وردود أفعالهم التي يواجهون بها العالم الذي يدور حولهم.

وتستند المؤلفة في الرواية على معطيات الواقع التي اطّلعت على تفاصيلها من خلال عدد من العاملين في مجالات تتصل بهذه الفئة، سواء من المعلمين المختصين بتعليم ذوي الإعاقات السمعية، أو الأطباء الذين يقع هذا النوع من الإعاقة ضمن مجال اختصاصهم، حسب الدار.

وفي جمعها بين الواقع والخيال، ترتبط أحداث الرواية التي جاءت في 247 صفحة من القطع المتوسط، بأماكن مختلفة، فتدور بشكل رئيسي في مسقط، وتمتد إلى دبي، ولندن. وتستعيد البطلة "حياة" خلال ذلك ذكريات قديمة سكنت ذاكرتها الحافلة بالأحداث والمشاعر، أو عثرت عليها في دفتر مذكراتها، ومذكرات والدتها، التي حرصت على تدوين تجربتها مع طفلتها التي أُصيبت بفيروس أدى إلى فقدانها حاسة السمع في مرحلة مبكرة من حياتها.

وتحضر في الرواية كذلك العادات واللهجة العُمانية، وكذلك أمكنة مناطق كثيرة داخل السلطنة خلال السرد، جامعة من خلال ذلك بين أجيال متنوعة، ومتنقلة بين أكثر من زمن.

وأهدت المؤلفة روايتها إلى "أصحاب الهمم العالية الذين لم يجعلوا من الإعاقات الجسدية أو العقلية عائقاً أمام طموحاتهم. فاقتنصوا الفرص وتميزوا في مجالات شتى، وكانوا مصدر إلهام للآخرين، وكذلك إلى كل من ساهم في تعزيز حقوقهم، وشجعهم وحفزهم لينطلقوا ويبدعوا".