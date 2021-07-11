صدر حديثاً رواية "الطريق إلى جلاديم"، للشاب مروان زلط

صدر حديثا، رواية "الطريق إلى جلاديم"، أول رواية للشاب مروان زلط، والذى يبلغ من العمر 18 عاما، ...

والتى تشارك فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 52، التى تستمر فعالياتها حتى 15 يوليو الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "فى القراءة حياة".



وقال الكاتب الشاب مروان زلط، إن روايته "الطريق إلى جلاديم"، رواية رعب نفسى تحكى قصة حياة شاب التهمه ماضيه وضرب به واقع الحياة الأليم، تأتيه فرصة ذهبية تسحبه خلف أعقابها آملاً أن تنسيه شبح الماضي، دون أن يعلم أن المستقبل ليس إلا تكرار ممل لِما أفناه فى هذيان زمانه الذاهب.. أو ربما مثير..!



ومن مقتطفات الرواية قال مروان زلط : "حين يصير الجنون من شيّم العقلاء.. فاعلم أنك على الطريق إلى جلاديم.. كان يخشى الحياة كما يخشى وجوده.. يحيا فى عالم ميت لا نجاة فيه. عالم يملؤه العدم ويغزوه. يقضم من حصة الوجود حتى ينحصر ويختفي..لقد صار العدم وجوداً والوجود عدم. عالم اتخذت فيه الأبدية المسار المعاكس وخالفت نهج الكون ضاربة به عرض الحائط. تتوارى الحقيقة وراء أقنعة الزيف والكذب. ويتهاوى أمل السماء على بؤس الأرض فى ملحمة تعزف ألحان الخلود .. وتُسمع الحياة أوركسترا الفناء الموعود. ربما تنجو وربما لا تنجو. فقط عليك أن تعلم..لا تصدق الرواى أبداً".

