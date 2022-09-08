صدر حديثاً "شهود على نهاية عصر .. مصر بعد 1970" عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية من كتاب غانم ومحفوظ وجبير وصنع الله والغيطاني "شهود على نهاية عصر تحول المجتمع المصرى بعد عام 1970"، والكتاب من تأليف شتيفان جوت ومن ترجمة أيمن أشرف وتصدير عبده جبير.

صدر حديثاً "شهود على نهاية عصر .. مصر بعد 1970"

عن الكتاب



الكتاب يتناول بالبحث ظاهرة اجتماعية أدبية تشكلت بداياتها الاجتماعية في سبعينيات القرن الماضي وتبلورت أدبيًا في ثمانينياته تقريبا، وهنا يطرح السؤال: لماذا نترجمه الآن بعد نحو أربعين عامًا من الحدث و25 عامًا من صدور الكتاب نفسه.



يجيب المترجم على هذا التساؤل في مقدمة الكتاب، فإن زاوية النظر إلى ظاهرة "التحول - التغيير - الانكسار" فى أنماط سلوك شرائح واسعة من المصريين وطريقة معالجة هذه النظرة في إطار نماذج مختارة من أعمال أدبية وتوسيع دائرة البحث لتشمل السياق الأدبي السابق على هذا الاتجاه "أدب الانفتاح" - كما سماه المؤلف - لتحديد سماته قياسًا على غيرها والرجوع إلى المعطيات الاقتصادية والسياسية التي دفعت باتجاه "هذا الانفتاح" لنكتشف أن جذوره أو دوافعه تعود على نهايات عهد عبد الناصر .. كل هذا ما يجعل الكتاب أو "الدراسة" نموذجية بمعنى الكلمة.



شهود على نهاية عصر



لكن زاوية التحليل الاجتماعي - تشريح الشخصيات و التقاط أهم مكوناتها و محركاتها - في أعمال فتحي غانم و نجيب محفوظ و عبده جبير و صنع الله إبراهيم و جمال الغيطاني: "قليل من الحب..كثير من العنف"،"الحب فوق هضبة الهرم"،"تحريك القلب"، "اللجنة"، "رسالة البصائر في المصائر"، تجعلنا نتوقف أمام ما يمكن اعتباره البدايات الأولى – حديثًا- "للتحول- التغيير- الانكسار" في مسار المجتمع المصري.. الذي نبتت بذرته في سبعينيات القرن الماضي، وازداد عمقًا و تشعبًا عبر العقود الأربعين التالية،لنرى نتائجه في مزيد من تحلل قيم ايجابية للجماعة الإنسانية المصرية لصالح قيم فردية سلبية.



على مدار 515 صفحة، و5 أجزاء، الجزء الأول: الانفتاح الأسباب والإجراءات والنتائج، الجزء الثاني بعنوان أدب الانفتاح: ست دراسات حالة: فتحي غانم (قليل من الحب.. كثير من العنف)، نجيب محفوظ: "أهل القمة" و"الحب فوق هضبة الهرم"، عبدة جبير "تحريك القلب"، صنع الله إبراهيم "اللجنة"، جمال الغيطاني "رسالة البصائر في المصائر".



الجزء الثالث يأتي بعنوان موضوعات أدب الانفتاح وأشكاله، تأملات ختامية، وأخيرا مرفقات تتضمن سير ذاتية مختصرة لجميع الأدباء الذي تناولهم الكتاب بالبحث والدراسة.



المؤلف، شتيفان جوت، حاصل على الدكتوراه في جامعة بون 1992، يعمل منذ عام 2007 في التدريس والبحث بقسم الدراسات الشرقية بجامعة أوسلو بالنرويج، المترجم أيمن أشرف، كاتب وصحفي مترجم، يرأس تحرير مجلة "مصر اليوم" الناطقة بالألمانية، صدر له العديد من الأعمال المترجمة عن الألمانية نذكر منها: "الإسلام العدو - بين الحقيقة والوهم"، "هيكل.. كاهن يبحث عن فرعون "، "الطريق إلى مكة :رحلة من الحيرة إلى الإيمان".

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