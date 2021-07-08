صدر حديثاً "في الفن الإلهي" كتاب لـ قاسم الشمري

صدر حديثا، كتاب (فى الفن الإلهي) للشاعر العراقي قاسم الشمري، و يقع الكتاب في 125 صفحة يتناول فيها علاقة القرآن الكريم بالشعر وجدلية المدح والذم في هذه العلاقة، ويبرهن على أن القرآن لم يذم الشعر...



ويتكون الكتاب من مقدمة عن تاريخ الشعر العربى ثم يتحدث عن الجانب الروحى للشعر عند العرب من ثم يعرج على تاريخ اللغة وعلاقتها بالشعر وعلاقتها بالقرآن.

كما يتناول الكتاب ما جاء فى السيرة النبوية من أحاديث ومواقف للنبى فيما يخص هذا الجانب ويختتم الكتاب بمواقف الصحابة وإثبات أن الشعر هو ذلك الفن المتفرد، يذكر أن الشاعر صدر له مجموعتان شعريتان الأولى بعنوان أخطاء والثانية بعنوان حروف لم تصل لأبى، وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية العربية المهمة فى مجال الشعر والمسرح الشعرى أهمها جائزة سعاد الصباح فى الكويت عن مجموعته الشعرية أخطاء، وجائزة صلاح عبد الصبور للمسرح فى مصر عن مسرحيته ( فلنتاين عربي ) فضلا عن تمثيله العراق في الكثير من المحافل الأدبية و الثقافية.